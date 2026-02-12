Agression sexuelle : décision en mars pour Steeve Pellerin

Le juge devait faire connaître sa décision mardi au palais de justice de Rivière-du-Loup sur la requête en invalidation du plaidoyer de culpabilité de Steeve Pellerin, 49 ans de Notre-Dame-du-Portage, ce massothérapeute qui a plaidé coupable à 13 chefs d’agression sexuelle, mais il a reporté le tout au 20 mars. Trois heures sont réservées pour la lecture de la décision.

Si la requête présentée par l’avocate de l’accusée, Me Jacinthe Maurice, est acceptée, les plaidoyers de culpabilité enregistrés le 14 février 2025 seront annulés et il y aura un procès. Si elle est refusée, les plaidoyers de culpabilité seront maintenus et il y aura des représentations sur la peine.

Rappelons que l’accusé affirme qu’une entité maléfique aurait pris le contrôle de son corps pendant 20 ans. Il a été déclaré criminellement responsable en novembre 2025.

Treize femmes ont porté plainte pour des événements survenus entre 2005 et 2022 à Notre-Dame-du-Portage, Rivière-du-Loup, Baie-Comeau et Sept-Îles. Pellerin avait reconnu les faits avant la tenue de son procès avant de se rétracter au moment des représentations sur sentence.

Lors de massages, il se serait porté à des attouchements aux parties génitales, aux fesses et aux seins des victimes.

L’avocat qui représentait Pellerin, Me Félix Pouliot, a décidé de se retirer du dossier face à la volte-face de son client.

Arrêté en octobre 2023

Les enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec à Rimouski ont procédé, le 11 octobre 2023, à l’arrestation de l’homme relativement à des infractions à caractère sexuel.

Les événements qui se seraient déroulés entre le 1er juin 2005 et le 28 juillet 2022 dans le cadre de son travail de massothérapeute.

Steeve Pellerin, arrêté à Rivière-du-Loup, a comparu une première fois le 11 octobre 2023 au palais de justice de Rivière-du-Loup par visioconférence pour répondre à des accusations en matière d’agression sexuelle.

Son enquête sur remise en liberté a eu lieu dès le lendemain. Il a alors été remis en liberté sous conditions pour la suite du processus judiciaire.