CHRONIQUE | Vivre près de la nature – La sagesse tranquille du fleuve et des bois

Sur la Côte-Nord, il suffit parfois d’un regard vers le fleuve pour sentir que quelque chose en nous s’apaise. Après ma dernière invitation à ralentir au rythme de l’hiver, je t’invite aujourd’hui à poursuivre ce dialogue intérieur avec ce qui nous entoure. Car ici, la nature ne se contente pas d’être un décor : elle devient un véritable guide.

Le fleuve

Le fleuve, tu l’as observé mille fois. Tantôt calme, presque immobile. Tantôt agité, puissant, imprévisible. Il nous enseigne sans parler. Il nous apprend le lâcher-prise. Le fleuve ne lutte pas contre le vent, il l’accueille. Il ne s’accroche pas aux rives, il poursuit sa route. Et toi, dans ta vie, où pourrais-tu cesser de résister ? Où pourrais-tu laisser les choses suivre leur cours, sans vouloir tout contrôler ?

Le fleuve t’enseigne aussi la patience. Il avance lentement, mais sûrement. Il ne se presse pas et, pourtant, il façonne les paysages depuis des millénaires. Il te rappelle que les transformations profondes prennent du temps. Que tout n’a pas besoin d’être réglé immédiatement. Que certaines réponses mûrissent en silence.

Et face à son immensité, il y a l’humilité. Tu réalises que tu fais partie d’un tout plus grand que toi. Cette prise de conscience, loin de diminuer, libère. Elle allège le poids que tu portes parfois sur tes épaules.

La forêt

Marcher sous les arbres, c’est comme entrer dans un sanctuaire. Le silence y est différent. Il n’est pas vide : il est vivant. Chaque pas devient plus lent. Chaque respiration plus consciente. La forêt t’invite à déposer ce que tu traînes depuis trop longtemps.

Dans ce silence, quelque chose se répare doucement. Le mental se calme. Les émotions trouvent de l’espace. La forêt ne te demande rien. Elle ne t’impose aucun rôle, aucune performance. Elle t’accueille tel·le que tu es, parfois fatigué·e, inquiet·e ou simplement présent·e. Et c’est souvent là que commence une véritable guérison intérieure : quand tu cesses de vouloir être autre chose que toi-même.

Vivre près de la nature change ton regard sur la vie

La nature te rappelle que tout est cyclique. Qu’il y a des périodes de croissance et des périodes de retrait. Des moments d’élan et des moments de repos. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de ta productivité. Que, comme les arbres en hiver, tu as le droit de ralentir sans disparaître.

La nature t’apprend aussi la simplicité. Elle te montre que l’essentiel est souvent discret : un souffle d’air salin, un craquement sous la neige, une lumière dorée sur le fleuve. Elle t’invite à revenir à ce qui nourrit vraiment ton cœur, loin du bruit et de la comparaison.

Peut-être que vivre ici, sur la Côte-Nord, c’est accepter d’être transformé·e peu à peu. D’apprendre à écouter davantage. À faire confiance au rythme naturel des choses. À reconnaître que la spiritualité n’est pas forcément un concept abstrait, mais une expérience quotidienne, vécue à travers la mer, la forêt et le silence.

Pistes de réflexion

Lors de ta prochaine marche près du fleuve ou en forêt, observe ce que ton corps ressent. Qu’est-ce qui se détend ? Qu’est-ce qui résiste encore ? La nature te permet-elle de prendre du recul sur une situation qui te préoccupe ? Note qu’est-ce que la nature essaie de t’enseigner, ici et maintenant !

Parfois, il suffit d’écouter pour recevoir exactement ce dont on a besoin.

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.