Un jardin pour cultiver l’estime à l’école Marie-Immaculée des Escoumins

Un projet vert pour faire grandir bien plus que des plantes verra le jour à l’école Marie-Immaculée des Escoumins. La Fondation Desjardins accorde une aide financière de 3 000 $ afin de concrétiser « Le jardin de l’estime de soi », une initiative éducative qui mise sur la nature pour renforcer la motivation et la confiance des élèves.

Sous la direction de Claudine Boulianne, l’école mettra sur pied une serre pédagogique à l’intérieur de l’établissement. L’espace deviendra un lieu d’apprentissage concret où les jeunes pourront semer, entretenir et voir évoluer différentes cultures, tout en faisant des parallèles avec leur propre cheminement.

« L’idée est de montrer aux élèves que, tout comme les plantes, chacun évolue à son propre rythme et que chaque parcours est unique et précieux », explique Mya Leclerc, technicienne en éducation spécialisée.

« Ce parallèle permet de valoriser la persévérance, l’estime de soi et l’acceptation des différences, notamment chez les jeunes qui rencontrent plus de difficultés scolaires. En cultivant leur jardin, les élèves cultiveront aussi leur estime, leur patience et leur goût de l’effort », ajoute-t-elle.

L’initiative vise particulièrement à soutenir les élèves qui éprouvent davantage de défis académiques, en leur offrant un environnement concret et valorisant. En observant la croissance des plantes, les jeunes pourront mieux comprendre que les apprentissages, eux aussi, demandent du temps, de l’effort et de la constance.

Du côté de la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent, on souligne l’importance de soutenir ce type de projet ancré dans le milieu.

« La Caisse est fière de souligner l’engagement et le dévouement de toutes les ressources scolaires qui, chaque jour, contribuent à enrichir le parcours des élèves et à rendre leur expérience encore plus significative », exprime Michel Truchon, directeur général par intérim de la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent.

Les Prix Fondation Desjardins s’adressent aux membres du personnel scolaire et aux intervenants d’organismes communautaires qui souhaitent mettre sur pied des projets destinés aux jeunes de la maternelle au secondaire.

L’aide financière est accordée aux initiatives présentant le plus fort potentiel pour stimuler la motivation et l’engagement des élèves. Le prochain appel de candidatures est prévu en octobre 2026.