C’est le retour du tournoi soccer scolaire Marc Richard

Les inscriptions pour le tournoi de soccer scolaire Marc Richard se déroulent jusqu’au 28 février. Le tournoi en est à la 66e édition et se tiendra du 4 au 10 mai.
L’édition 2025 a connu un grand succès avec plus de 600 inscriptions.
L’Association de soccer mineur de Baie-Comeau s’est réjouie de voir des jeunes provenant de 15 écoles primaires et secondaires.
Les inscriptions doivent se faire en ligne (www.soccer-baie-comeau.com).
Politique d'opinion et commentaire
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.
Horizon
La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Gallix vs. Luskentyre : Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon
Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée
Présenté par Tourisme Côte-Nord