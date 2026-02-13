C’est le retour du tournoi soccer scolaire Marc Richard

Par Karianne Nepton-Philippe 10:00 AM - 13 février 2026
Temps de lecture :

L'édition de 2025 du tournoi de soccer scolaire Marc Richard.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Les inscriptions pour le tournoi de soccer scolaire Marc Richard se déroulent jusqu’au 28 février. Le tournoi en est à la 66e édition et se tiendra du 4 au 10 mai. 

L’édition 2025 a connu un grand succès avec plus de 600 inscriptions.

L’Association de soccer mineur de Baie-Comeau s’est réjouie de voir des jeunes provenant de 15 écoles primaires et secondaires. 

Les inscriptions doivent se faire en ligne (www.soccer-baie-comeau.com).

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

De Port-Cartier à la France, une bouteille parcourt plus de 5000 km

Un versement supplémentaire du crédit pour la TPS octroyé ce printemps

Hy2gen dévoile les détails techniques de son projet à Baie-Comeau

Lire également

De Port-Cartier à la France, une bouteille parcourt plus de 5000 km

Consulter la nouvelle
Actualité

Un versement supplémentaire du crédit pour la TPS octroyé ce printemps

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 février 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord