De Port-Cartier à la France, une bouteille parcourt plus de 5000 km

Par Nadia Dorval 8:53 AM - 13 février 2026
Temps de lecture :

La bouteille lancée à la mer par le groupe de petits pirates de l’éducatrice Mélanie Murray du CPE Le Sentier des Merveilles de Port-Cartier. Photo courtoisie

L’éducatrice au CPE La Merveilleuse de Port-Cartier, Mélanie Murray, n’en croyait pas ses yeux lorsqu’elle a reçu le courriel de deux Français déclarant avoir retrouvé une bouteille lancée à la mer par son groupe de petits pirates, en 2024.

« Au début, je ne comprenais pas, puis j’ai fait : bien, voyons, ça ne se peut pas ! », lance Mélanie Murray, éducatrice au CPE Le Sentier des Merveilles de Port-Cartier. »J’ai regardé les photos, puis là, j’ai reconnu la bouteille, les dessins, j’ai reconnu mon écriture dans la lettre. »

Le 17 juin 2024, Mme Murray et son groupe d’enfants de 5 ans se sont rendus au pont surplombant la rivière Aux Rochers. C’est là qu’ils ont lancé la fameuse bouteille contenant un dessin de chacun des enfants de son groupe.

« Pour voir si autour de Port-Cartier, il y aurait des pirates, parce qu’on organise une journée spéciale pirate pas longtemps après [le lancement de la bouteille] », explique Mélanie Murray.

Chaque année, elle souligne les derniers jours aux CPE de son groupe, avec la thématique des pirates. Parmi toutes les bouteilles lancées au fil des ans, c’est la première fois qu’elle reçoit des nouvelles de cette initiative.

La bouteille a été retrouvée le 10 février par Annie et Christophe, lors d’une promenade à la plage à Ars-en-Ré, en France. Dans le courriel envoyé à Mélanie Murray, le couple de français demande « que sont devenus tous ces petits pirates du CPE La Merveilleuse ? ».

Bien que les enfants ne fréquentent plus le CPE, leur ancienne éducatrice à tenu à leur leur annoncer la nouvelle que leur bouteille contenant leurs dessins avait été retrouvée, plus d’un an et demi après sa mise à l’eau et plus de 5000 km parcourus plus tard.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire

À lire également

Un versement supplémentaire du crédit pour la TPS octroyé ce printemps

Hy2gen dévoile les détails techniques de son projet à Baie-Comeau

Trois écoles de l’Estuaire remportent 9 000 $ aux Prix Fondation Desjardins

Lire également

Actualité

Un versement supplémentaire du crédit pour la TPS octroyé ce printemps

Consulter la nouvelle

Hy2gen dévoile les détails techniques de son projet à Baie-Comeau

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 11 février 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord