Perquisitions : plusieurs drogues saisies et trois suspects arrêtés à Pessamit

Par Johannie Gaudreault 3:18 PM - 13 février 2026
Temps de lecture :

Photo Facebook

Les policiers de la Sécurité publique de Pessamit ont exécuté deux mandats de perquisition simultanément le 13 février. Ils ont permis de saisir plusieurs drogues et d’arrêter une femme et deux hommes à deux adresses distinctes dans la communauté.

Plus précisément, les policiers ont saisi « de la cocaïne, de la méthamphétamine, du cannabis, un wax pen, 4 127,35 $ en argent comptant, quatre téléphones cellulaires, une tablette électronique, du matériel servant au trafic de stupéfiants (balances, sachets transparents, listes, etc.) ainsi qu’un véhicule saisi à titre de bien infractionnel », divulgue la Sécurité publique de Pessamit dans un communiqué.

En lien avec ces dossiers, une femme de 57 ans fait face à des accusations de trafic de cocaïne et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic.

Un homme de 23 ans est accusé de possession de stupéfiants et un homme de 57 ans fait face à des accusations de trafic de méthamphétamine et de possession de méthamphétamine.

Les accusations seront déposées conformément à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ainsi qu’à la Loi sur le cannabis.

La Sécurité publique demeure engagée à lutter activement contre le trafic de stupéfiants et à assurer la sécurité de l’ensemble de la population.

