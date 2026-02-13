Trois écoles de l’Estuaire remportent 9 000 $ aux Prix Fondation Desjardins

Trois écoles du Centre de services scolaire de l’Estuaire se partagent 9 000 $ grâce à des projets axés sur le vivre-ensemble, l’entraide et l’estime de soi. Chacune reçoit une bourse de 3 000 $ en marge de la dixième édition des Prix Fondation Desjardins.

Deux écoles desservies par la Caisse Desjardins de la Manicouagan et une par celle du Saguenay–St-Laurent figurent parmi les 850 projets retenus à l’échelle du Québec. Au total, plus de 2,3 M$ ont été distribués dans la province, dont 11 projets sur la Côte-Nord.

Au Centre de services scolaire de l’Estuaire (CSSE), l’école Bois-du-Nord de Baie-Comeau, l’école secondaire Serge-Bouchard de Baie-Comeau et l’école Marie-Immaculée des Escoumins obtiennent chacune une bourse de 3 000 $ pour concrétiser des projets qui répondent à des besoins dans leur milieu.

Développer le vivre-ensemble par le jeu

À l’école Bois-du-Nord, les enseignantes du premier cycle ont misé sur le développement des habiletés sociales et du « vivre-ensemble ». Leur projet s’articule en deux volets.

Le premier, réalisé à l’automne 2025, a pris la forme d’un spectacle de Noël mobilisant près de 80 élèves. Chants, danses, blagues et saynètes ont été présentés devant l’ensemble de l’école et devant plusieurs dizaines de parents. L’activité visait à encourager la coopération, l’engagement et la persévérance chez les jeunes.

Le second volet prévoit l’achat de jeux de société et de tables de travail collaboratives. L’objectif est de travailler concrètement des compétences comme le respect des règles, le développement du langage, la gestion des émotions et la considération des autres.

Le projet, piloté par les enseignantes Meggie Savard, Michèle Simard, Johannie Bélanger et Geneviève Ouellet, s’inscrit directement dans le projet éducatif de l’école et le Plan d’engagement vers la réussite du CSSE. Les jeux seront sélectionnés avec la participation des élèves.

Une friperie pour les élèves

À l’école secondaire Serge-Bouchard, le constat était clair : de plus en plus d’élèves ont de la difficulté à répondre à leurs besoins vestimentaires. Pour y remédier, des membres du personnel ont mis sur pied la Friperie 1ère classe.

Le projet est porté par un comité composé des éducatrices spécialisées Sandra Tremblay et Marie-Ève Croteau, de l’enseignante Stéphanie Clément, de la surveillante Nadine Gagnon et de l’instigatrice Annie Beaulieu, directrice aujourd’hui retraitée.

Inaugurée en novembre dernier, la friperie offre une vaste gamme de vêtements et d’articles à prix très abordables : fournitures scolaires, sacs, produits d’hygiène, chaussures et accessoires variés. Le service permet de répondre à des besoins collectifs, mais aussi individuels, dans la discrétion.

La bourse de 3 000 $ servira notamment à acheter des articles neufs essentiels, comme des sous-vêtements, certains produits d’hygiène et, au besoin, des vêtements spécialisés.

L’école secondaire Serge-Bouchard remporte une bourse de la Fondation Desjardins pour son projet de friperie. Photo CSS de l’Estuaire

Cultiver l’estime de soi au jardin

Aux Escoumins, à l’école Marie-Immaculée, le projet Le Jardin de l’estime de soi mise sur le contact avec la nature pour travailler l’acceptation des différences et les saines habitudes de vie.

Les éducatrices spécialisées Suzie Savard et Mya Leclerc souhaitent utiliser la croissance des plantes comme métaphore du développement personnel. En observant que chaque plante pousse à son propre rythme et donne un résultat unique, les élèves sont invités à reconnaître que chaque parcours est différent et précieux.

Chaque semaine, une classe sera responsable du jardin. Les jeunes devront arroser les plants et veiller à leur santé. Ces moments serviront à établir des liens concrets entre la croissance des végétaux et celle des enfants, afin de renforcer la confiance en soi, la patience et le goût de l’effort.

La subvention permettra l’achat de bacs surélevés, d’outils de jardinage, de terre, d’engrais, de semences, de plants ainsi que d’une mini-serre intérieure pour le printemps. Les légumes cultivés serviront également à faire découvrir aux élèves différentes recettes et à promouvoir une alimentation saine et variée.

Un appui salué par le milieu

Partenaire de longue date du milieu scolaire, Desjardins souligne l’importance de soutenir des projets qui favorisent la réussite éducative. Les responsables régionaux de la Fondation rappellent qu’une enveloppe est réservée à chacune des régions et invitent les écoles de la Côte-Nord à soumettre leurs initiatives afin que les jeunes du territoire puissent en bénéficier.

Le Centre de services scolaire de l’Estuaire et les directions des écoles lauréates ont tenu à remercier la Fondation Desjardins pour son soutien financier et son engagement envers la réussite des élèves nord-côtiers.