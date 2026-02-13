Violence au hockey : ITUM appelle au respect et à la sécurité des jeunes 

Par Sylvain Turcotte 1:19 PM - 13 février 2026
Temps de lecture :

Kyle Fournier a été projeté au sol par un joueur de l'équipe adverse durant l'échauffement, lors du Tournoi BMO de Rimouski, le 8 février. Il venait à peine de mettre les patins sur la glace. Photo capture d'écran Photo capture d'écran

Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam réagit face au geste gratuit dont a été victime un hockeyeur originaire de sa communauté au Tournoi BMO de Rimouski. Le conseil de bande appelle au respect et à la sécurité des jeunes athlètes.

Lors de la finale de la catégorie M18 Scolaire D2, à peine embarqué sur la glace pour la période d’échauffement de la finale du M18 Scolaire, Kyle Fournier, 15 ans, a reçu un coup à la tête de la part d’un porte-couleur de l’équipe de l’école Paul-Hubert, de Rimouski. Il a subi une légère commotion et n’a pu prendre part au match.

« Les comportements qui promettent la sécurité, le bien-être ou l’intégrité de jeunes athlètes n’ont aucune place dans le sport », souligne ITUM.

Dans un avis publié sur ses réseaux sociaux, le conseil de bande mentionne que le hockey au niveau mineur doit se jouer dans un environnement d’apprentissage, de respect et de dépassement de soi.

« Nous appelons l’ensemble des participants, parents, entraîneurs et spectateurs à favoriser un environnement sain et sécuritaire, conforme aux valeurs fondamentales du sport. »

En lien ce geste gratuit porté à l’endroit de Kyle Fournier, hockeyeur originaire de Uashat qui s’aligne avec le Zénith de l’école de St-Marc-des-Carrières, ou toutes autres situations du genre, ITUM soutient que le tout doit être pris au sérieux, pour prévenir toute forme de violence.

Hockey Québec n’a toujours pas donné suite à notre demande d’entrevue.

Un jeune hockeyeur originaire de Uashat victime d’un geste gratuit qui fait le tour du Web

