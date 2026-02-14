Haute-Côte-Nord : une journée pour connecter employeurs et chercheurs d’emploi

Les Bergeronnes et Tadoussac accueilleront une journée de recrutement destinée à répondre aux besoins criants de main-d’œuvre dans la région. Une quinzaine de candidats de Montréal feront le déplacement pour rencontrer des employeurs locaux.

Le marché du travail de la Haute-Côte-Nord sera à l’honneur le 19 février alors que le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord (CJE HCN) et Place aux jeunes Haute-Côte-Nord tiendront une journée de recrutement dans deux municipalités du territoire.

L’objectif : faciliter les rencontres directes entre entreprises et chercheurs d’emploi, dans un contexte où plusieurs secteurs peinent à recruter.

« Grâce à la collaboration de notre intervenante en intégration en immigration et d’Emploi en région, près d’une quinzaine de candidats provenant de Montréal se déplaceront pour rencontrer des employeurs potentiels », informe Claudine Roussel, directrice générale.

Deux arrêts pour couvrir des secteurs clés

Afin de maximiser l’accessibilité et de rejoindre différents milieux économiques, la journée se déroulera en deux temps.

Le premier rendez-vous aura lieu de 10 h à 12 h à la Salle de quilles des Bergeronnes. Cette portion sera principalement orientée vers le secteur forestier, un pilier économique régional.

Le laboratoire mobile du Centre de formation professionnelle (CFP) de l’Estuaire sera sur place. Les participants pourront y découvrir concrètement les métiers associés aux programmes offerts au Pavillon de la foresterie et s’informer sur les possibilités de formation dans ce domaine.

En après-midi, de 14 h à 16 h, l’activité se déplacera au Centre des loisirs de Tadoussac. En collaboration avec la Municipalité de Tadoussac, l’accent sera mis sur des secteurs fortement mobilisateurs dans la région : le tourisme, l’hôtellerie et la restauration, particulièrement en vue de la saison estivale.

Un soutien pour les entreprises et la relève

Par cette initiative, le CJE HCN et Place aux jeunes Haute-Côte-Nord souhaitent offrir un accompagnement concret tant aux employeurs qu’aux travailleurs potentiels. Les entreprises pourront présenter leurs besoins de main-d’œuvre et recruter sur place, tandis que les candidats auront l’occasion de mieux comprendre les réalités du marché régional.

Que ce soit pour un emploi étudiant, un poste saisonnier ou un projet de carrière à plus long terme, les rencontres permettront d’établir un premier contact direct, souvent déterminant dans un processus d’embauche.

Les chercheurs d’emploi sont invités à se présenter avec leur curriculum vitae. L’événement est gratuit et ouvert à l’ensemble de la population.