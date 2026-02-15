La Côte-Nord à La Voix

Les auditions à l’aveugle se poursuivaient à La Voix ce dimanche 15 février, et une Nord-Côtière aura la chance de continuer l’aventure. La chaise des quatre coachs s’est retournée lors de l’interprétation de À ma manière, de Diane Juster, par Valérie Garon.

La Baie-Comoise de 52 ans, qui rêvait d’être une Nathalie Simard plus jeune, a séduit Roxane Bruneau, Corneille, France D’Amour et Mario Pelchat. Les quatre coachs se sont tournés vers la fin de l’interprétation de la Nord-Côtière.

Roxane Bruneau a été touchée par le fait qu’elle a senti que Valérie Grenon souffrait quand elle chantait. France D’Amour a parlé de la richesse de la voix.

Valérie Garon, qui a choisi Roxane Bruneau, avait mis la musique de côté durant plusieurs années pour se consacrer à ses enfants et ;a sa carrière professionnelle. Elle a mentionné qu’elle était émotive de se retrouver à La Voix.

” Quand je ne chante pas, je ne suis pas heureuse. Il faut laisser les peurs de côté et foncer! “

En innu

Shuni Gauthier Kapess, 26 ans, de la communauté de Matimekush – Lac John, n’a toutefois pas réussi à convaincre les coachs d’appuyer sur le bouton rouge pour faire tourner leur chaise.

Celle pour qui la musique a toujours fait partie de sa vie, étant issue d’une famille d’artistes connus (son grand-oncle Florent Vollant, son petit-cousin Mathieu Mckenzie et son cousin Bryan André), a interprété Ensemble de Aliocha Schneider. Elle a chanté le refrain en innu afin de faire découvrir aux Québécois sa ” belle langue “.

Corneille et France D’Amour lui ont mentionné que ses émotions auraient mieux passé en chantant encore plus dans sa langue.

Shuni Gauthier Kapess fait partie des artistes féminines qui ont lancé, le 8 février, l’album Innushkueu Nikamu.