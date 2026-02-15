Le panier d’épicerie sous la loupe !

Peut-être aurez-vous remarqué un nouveau petit logo intrigant sur les denrées que vous déposez dans votre panier d’épicerie. Depuis le 1er janvier, Santé Canada impose aux fabricants d’afficher une « loupe nutritionnelle » sur les aliments à teneur élevée en gras saturés, en sucres ou en sodium. L’objectif ? Vous aider à faire des choix éclairés !

Pourquoi se prêter à cet exercice laborieux pour les fabricants ? Pour votre santé !

« Une consommation régulière d’aliments à teneur élevée en gras saturés, en sucre ou en sodium peut augmenter le risque de maladie du cœur, de diabète de type 2 et d’hypertension », indique-t-on sur le site de Santé Canada.

La loupe devient alors un outil pour comparer rapidement des aliments de même nature et choisir, si tel est votre désir, celui qui présente le meilleur bilan en matière de gras, de sucre et de sel.

Le symbole indique si le produit est élevé en « Gras sat. », « Sucres » ou « Sodium ». Un produit doit contenir 15 % ou plus de la valeur quotidienne pour afficher le logo. La transition prendra un certain temps, car l’affichage n’est obligatoire que depuis le 1er janvier et les inventaires de produits fabriqués avant cette date pourront être écoulés de manière régulière.

« Le seuil est abaissé à 10 % pour les petites portions et les assaisonnements, et s’élève à 30 % pour les plats principaux préemballés, comme les lasagnes et pizzas surgelées.

3 produits sur 5

En mai dernier, une étude menée par une équipe de l’Université Laval concluait que 60 % des produits transformés vendus dans les supermarchés devraient porter le symbole « riche en », indiquant une teneur élevée en sodium, en graisses saturées et/ou en sucres totaux (respectivement 39 %, 16 % et 17 %), si leur composition ne changeait pas avant l’entrée en vigueur de la loupe nutritionnelle.

À titre d’exemple, 70 % des pains tranchés évalués dans le cadre de cette étude devraient porter la mention « élevé en sodium ».

Un des objectifs de la loupe nutritionnelle est d’inciter les fabricants à améliorer le bilan de leurs produits.

« Dans certaines catégories d’aliments, une légère réduction (5 à 15 %) de la teneur en sodium, en graisses saturées ou en sucres totaux permettrait de supprimer ce symbole pour un grand nombre de produits », indique-t-on dans l’étude.

Un aliment peut afficher plusieurs avertissements. Source : Santé Canada

Le Canada n’est pas précurseur puisque le Chili adoptait déjà, en 2016, un sigle à apposer sur l’emballage pour les produits alimentaires dépassant les seuils de graisses saturées, de sucre ou de sodium. Le Pérou, le Mexique, Israël, le Brésil, le Venezuela, l’Uruguay, l’Argentine et la Colombie ont depuis emboîté le pas.

Pas de loupe ? Pas de problème !

Plusieurs aliments sont dispensés d’afficher la fameuse loupe.

C’est le cas, notamment, des aliments non transformés comme les légumes et les fruits, la viande, la volaille, les oeufs, les fruits de mer et les poissons crus. Ceux qui présentent des avantages en matière de protection de la santé, comme le lait et le yogourt nature, le fromage, sont également exemptés.

Bien que le fromage puisse être considéré comme un aliment gras, son apport en calcium compense.

D’autres produits font l’objet d’une exemption technique dont les portions individuelles emballées d’un aliment destinées uniquement à être servies par un restaurant ou une autre entreprise commerciale (biscuits « soda » servis avec une soupe, par exemple). Les aliments dont l’emballage est très petit peuvent éviter d’arborer le logo. Le beurre, le miel, le sirop d’érable et les huiles végétales sont également exemptés.

Les emballages de sucre et de sel parlent d’eux-mêmes, estime-t-on à Santé Canada, qui n’impose pas non plus l’affichage de la loupe à ces produits.