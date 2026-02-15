Météo : voici à quoi votre semaine va ressembler

Ce n’est pas compliqué, les prévisions pour cette semaine font foi d’une semaine hivernale parfaite avec juste assez de soleil, du vent qui se tient tranquille et pas de grosses précipitations.

Ceux qui ont eu froid dans les dernières semaines vont pouvoir se réjouir car les températures attendues pour cette semaine vont être clémentes.

De lundi à jeudi, les températures en Haute-Côte-Nord vont tourner autour du 0°C en milieu de journée avec du soleil par moment.

Selon Environnement Canada, il n’annonce pas de grands épisodes de précipitations cette semaine mais plutôt quelques centimètres durant la fin de semaine.

Environ 2 ou 3 cm sont attendus mardi, de quoi mettre un peu de brillant sur les bancs de neige en voie d’enlaidissement.

Pour le moment des matins à -10°C sont attendus du vendredi au dimanche avec un refroidissement de quelques degrés comparativement au reste de la semaine, mais pas de quoi tomber en bas de son skidoo.

Quelques des épisodes de neige passagers sont au menu, surtout le samedi et le dimanche.

Le samedi, environ 3 ou 4 cm sont attendus à Forestville et au maximum 7 ou 8 cm à Tadoussac.

Le dimanche, on annonce pour le moment de la faible neige en continu toute la journée.