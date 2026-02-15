Qui sont les présidents d’honneur de la 22e Randonnée Vélo Santé Alcoa ?

La 22e Randonnée Vélo Santé Alcoa pourra compter cette année sur la présidence d’honneur du Conseil des Innus de Pessamit et sur l’implication renouvelée de partenaires de longue date.

La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan a annoncé, le 13 février, que le Conseil des Innus de Pessamit assumera la présidence d’honneur de l’événement, représenté par Marie-Claude Riverin et Yan Riverin, deux cyclistes engagés dans leur communauté. Christian Hervieux, membre du comité organisateur, se joint également à eux à titre de président d’honneur.

Selon la Fondation, cette implication démontre « un profond attachement à la santé, au mieux-être et à la mobilisation communautaire ».

L’organisation souligne l’importance de cette collaboration pour la région. « Nous sommes honorés que le Conseil des Innus ait accepté cette invitation et qu’il se joigne à nous pour soutenir cette cause qui contribue directement à l’amélioration des soins et des services offerts à la population de la Manicouagan. Merci également à la Direction santé de Pessamit présent à tous les instants avec nous », déclare Chantal Asselin, directrice générale.

Partenaire principal depuis plusieurs années, Alcoa renouvelle aussi son engagement. La Fondation tient à rappeler le rôle central de l’entreprise dans le succès de l’événement.

« Merci également à notre partenaire Alcoa, pour son implication dans le plus grand événement sportif philanthropique de la Côte-Nord depuis 16 ans comme Partenaire principal Aluminium, supporteurs cyclistes et plusieurs employés bénévoles et 20 ans impliqués », ajoute Mme Asselin.

Le coup d’envoi officiel de cette 22e édition sera donné le 25 mars, lors d’un 5 à 7 au Club de golf de Baie-Comeau. Cyclistes, bénévoles et partenaires y découvriront les grandes lignes de l’édition 2026 et auront l’occasion de rencontrer les présidents d’honneur.

Ce rendez-vous marquera le début d’une nouvelle campagne de financement. Année après année, la Randonnée Vélo Santé Alcoa permet de recueillir des fonds pour soutenir des projets concrets dans le réseau régional de la santé et des services sociaux.