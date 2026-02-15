Santé: un coup de pouce de la Santé publique

La Santé publique de la Côte-Nord multiplie les initiatives pour encourager la population à adopter de saines habitudes de vie, et ce, dès la petite enfance !

« On fait des ateliers de cuisine pédagogique dans le CPE, les écoles… On commence aussi tôt que vers 2 ou 3 ans, ce qui va amener l’enfant à avoir un éveil par rapport au geste de cuisiner, à de nouveaux aliments… », explique Caroline Jean.

Mais les plus grands ne sont pas en reste. Depuis l’automne, la Santé publique de la Côte-Nord a lancé une offensive contre les maladies chroniques via deux programmes qui agissent en synergie.

« D’abord, il y a un service de dépistage des maladies chroniques pour tous les gens qui n’ont pas de médecin ou qui ne l’ont pas vu depuis longtemps. Via Clic santé ou en nous appelant, vous pouvez prendre un rendez-vous en présence ou en téléconsultation », indique Caroline Jean.

L’initiative qui l’emballe est toutefois cette série de 7 ateliers pratiques, et gratuits, destinée à la clientèle de 18 ans et plus et dispensée sur tout le territoire de la Côte-Nord, Objectif santé, un pas à la fois.

« Les ateliers, d’une durée d’une heure et quart sont donnés par une nutritionniste et une kinésiologue de l’équipe de Santé publique. On parle d’entraînement simple, on amène les gens à marcher en nature. On aborde aussi la planification des repas, on donne des trucs pour préparer des repas nutritifs… Ces ateliers-là permettent de s’outiller très concrètement. On se promène partout sur le territoire et le seul critère, c’est d’être capable de marcher 10 minutes. On espère que la population participera en grand nombre ! », conclut Caroline Jean.

Intéressé ? Il suffit d’envoyer un courriel à projets.santepublique.09cisss@ssss.gouv.qc.ca ou de composer le 1 844 407 0967 pour connaître les dates où une cohorte sera organisée près de chez vous.