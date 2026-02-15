Un nouveau module de jeux à Tadoussac

Un nouveau module de jeux sera installé sur le terrain en face du bâtiment du service des loisirs de Tadoussac au printemps 2026.

La Municipalité de Tadoussac avait entamé des démarches avec l’entreprise Playtec de Québec pour l’acquisition de modules de jeux pour enfants. Playtec a toutefois cessé ses activités et a déclaré faillite.

La signature du contrat a précédé la livraison, au grand dam de l’administration municipale qui a allongé une somme d’environ 16 000 $ en acompte sur un projet estimé à plus de 70 000 $.

« À ce moment-là, on avait le choix de mettre le montant global ou d’enlever quelques modules pour couvrir le montant qui avait été donné en acompte », raconte le maire de Tadoussac, Claude Brassard.

La Municipalité a décidé de ne pas poursuivre la compagnie, et de faire affaire avec la compagnie Jambette inc. pour une livraison de modules pour le printemps 2026 avec les sommes engagées.

« Il y avait tellement de créanciers avant nous, que le procureur nous a dit que ça prendrait 10 ans », divulgue M. Brassard pour expliquer la décision.

Aux normes

L’instance municipale avait préparé le terrain pour recevoir les modules en juin 2025 en enlevant les anciens. C’est à l’automne dernier qu’elle a su que rien ne garnirait l’espace.

Cependant, le maire est confiant que le dossier se règle une fois le printemps arrivé. « C’est sûr que c’est une perte, mais c’était un choix à faire », commente-t-il.

Le nouveau module se compose de deux blocs liés avec des barres d’escalade, des escaliers et trois glissades.

« C’est important pour nos jeunes et surtout nos plus jeunes, qui ont besoin d’avoir quelque chose pour s’amuser », poursuit l’élu.

Rappelons que les anciens modules n’étaient plus aux normes et dataient de plus de 10 ans.