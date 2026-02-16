Geste gratuit envers un hockeyeur de Uashat : le fautif suspendu au moins trois matchs

Par Sylvain Turcotte 2:21 PM - 16 février 2026
Temps de lecture :

Kyle Fournier a été projeté au sol par un joueur de l’équipe adverse durant l’échauffement, lors du Tournoi BMO de Rimouski, le 8 février. Il venait à peine de mettre les patins sur la glace. Photo capture d’écran

Le hockeyeur qui a porté un coup à la tête de Kyle Fournier, originaire de Uashat, en finale du Tournoi BM de Rimouski, ne s’en tirera pas qu’avec les dix minutes (pénalité d’inconduite) qui lui ont été imposées. Il écope d’au moins trois matchs de suspension.

Kyle Fournier a 15 ans. Il porte les couleurs du Zénith de l’école secondaire de St-Marc-des-Carrières. Il venait à peine de sauter sur la glace, le 8 février, pour la période d’échauffement de la finale du M18 Scolaire D2, quand il a reçu un coup à la tête. Le fautif est un joueur de l’équipe de l’école Paul-Hubert, de Rimouski.

Sur le coup, une punition de dix minutes lui a été décernée. Le hockeyeur de la formation rimouskoise avait ainsi pu revenir dans la rencontre remportée par son club. 

Dans les jours suivant les événements, le Directeur de l’arbitrage et de la sécurité des joueurs à Hockey Québec a mandaté le panel de révision vidéo d’analyser la punition imposée, après avoir reçu la demande de l’équipe de St-Marc-des-Carrières.

L’appel de la punition ; une pénalité d’inconduite (10 minutes), a été changé pour une tentative de blessure. Le joueur de l’école Paul-Hubert est donc suspendu automatiquement pour trois rencontres.

Il n’a pas pris part à d’autres matchs depuis celui du 8 février, indique la fédération québécoise. 

Le dossier n’en restera toutefois pas là. Le directeur de l’arbitrage et de la sécurité des joueurs à Hockey Québec, Marc Maisonneuve, a recommandé que le comité de discipline de 1re instance du district EST évalue le dossier, afin de voir si des sanctions supplémentaires sont nécessaires.

Une audition par le comité de discipline de 1re instance est prévue, la semaine prochaine.

Comme la décision sur cette prochaine démarche pourrait être portée en appel par le joueur et que c’est Hockey Québec qui l’entendra, la fédération ne peut commenter le dossier pour le moment. 

Un jeune hockeyeur originaire de Uashat victime d’un geste gratuit qui fait le tour du Web

