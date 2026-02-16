La Côte-Nord en tête du Québec pour la mobilisation envers la réussite éducative

Du 16 au 20 février, la Côte-Nord se joint à la 22e édition des Journées de la persévérance scolaire. Un sondage Léger révèle que la région affiche les plus forts taux d’engagement au Québec envers la réussite éducative et la santé mentale des jeunes.

À l’occasion du lancement des Journées de la persévérance scolaire (JPS) 2026, le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ) a dévoilé les résultats d’un sondage Léger qui met en lumière les perceptions des Québécois sur les enjeux liés à la réussite éducative. Sur la Côte-Nord, les données témoignent d’une mobilisation particulièrement forte.

En effet, 94 % des répondants nord-côtiers estiment que l’école n’est pas la seule responsable de la réussite des jeunes. Il s’agit de la proportion la plus élevée au Québec. Un signal clair que, dans la région, la persévérance scolaire est perçue comme une responsabilité collective.

Une région consciente des défis

Sous le thème « La persévérance, ça mène loin », cette 22e édition rappelle que la réussite se construit dans le temps, à travers les efforts, les obstacles surmontés et le soutien de l’entourage. Les JPS invitent la population à reconnaître les efforts des jeunes et des adultes en formation, et à poser des gestes concrets pour les encourager.

Les résultats régionaux du sondage démontrent aussi une grande sensibilité aux enjeux qui touchent les élèves et les étudiants :

96 % des Nord-Côtiers considèrent que la santé mentale des jeunes est un enjeu important, là encore, la plus forte proportion au Québec ;

87 % jugent prioritaire la conciliation études-travail ;

86 % accordent une grande importance au décrochage scolaire, comparativement à 82 % dans le reste du Québec ;

70 % souhaitent que davantage d’investissements soient consacrés à la réussite éducative à court terme ;

71 % se disent préoccupés par les conséquences économiques du décrochage ;

39 % se montrent favorables à une hausse de l’âge légal pour travailler.

« Ces résultats témoignent clairement d’une région engagée, consciente des défis et déterminée à soutenir ses jeunes », estime RAP Côte-Nord dans un communiqué.

Des gestes simples, un impact réel

Les Journées de la persévérance scolaire rappellent que chaque geste compte. Parents, enseignants, employeurs, intervenants, municipalités et citoyens sont invités à participer au mouvement.

Parmi les actions proposées, il est notamment suggéré de diffuser un message d’encouragement sur les réseaux sociaux avec le mot-clic #JPS2026, de remettre une carte ou un certificat soulignant les efforts d’un jeune, de porter le ruban blanc et vert en signe d’engagement envers la persévérance scolaire, de participer aux webinaires offerts gratuitement durant la semaine et de prendre part au Jeudi PerséVERT, le 19 février, en ajoutant une touche de vert à sa tenue et en partageant une photo avec le mot-clic #perséVERT2026.

Programmation régionale

RAP Côte-Nord propose également plusieurs activités tout au long de la semaine.

La programmation régionale s’amorce le 16 février avec le lancement officiel des Journées de la persévérance scolaire 2026. Demain, les résultats régionaux du sondage Léger « Réussite éducative » seront dévoilés.

Le 18 février, un webinaire gratuit animé par l’Institut TA, intitulé Soutenir la persévérance… un petit geste à la fois, sera offert aux parents et aux adultes qui accompagnent des jeunes du primaire et du secondaire.

Jeudi marquera le Jeudi PerséVERT, accompagné d’un webinaire gratuit avec Louis Cournoyer, Comprendre son jeune pour mieux l’orienter : études, métiers et avenir sur la Côte-Nord, destiné aux parents d’élèves du secondaire.

La semaine se conclura le 20 février par une invitation à partager une photo durant les JPS avec le mot-clic #JPS2026. Tout au long de la semaine, la population est également encouragée à poser un geste simple : prendre le temps d’encourager un jeune de son entourage.

Pour consulter la programmation complète et télécharger des outils ou activités, il est possible de visiter le site régional des Journées de la persévérance scolaire.