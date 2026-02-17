Un premier colloque pour parler de proche aidance sur la Côte-Nord
Un premier colloque sur la proche aidance à Sept-Îles aura lieu le 17 mars prochain au Centre des congrès de Sept-Îles. Photo iStock
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord et l’organisme l’Appui pour les proches aidants proposeront un premier colloque portant sur la proche aidance, le 17 mars au Centre des congrès de Sept-Îles.
L’événement, présenté durant une journée, réunira des intervenants du milieu communautaire, du réseau de la santé et des services sociaux, de même que des proches aidants. Il sera possible d’y assister sur place ou de façon virtuelle.
La programmation propose un panel où il sera question de la réalité des proches aidants. La santé mentale et les ressources disponibles dans la région feront partie des sujets abordés.
« Ce colloque se veut un espace bienveillant où on renforce les liens entre organisations, communautés et population et où on repart mieux outillé, inspiré et connecté », explique Olivier Lajeunesse, responsable régional au soutien des communautés et au développement des services à l’Appui pour les proches aidants.
La programmation complète et les inscriptions sont disponibles en ligne sur le site Lepointdevente.com. L’événement est ouvert à tous.
