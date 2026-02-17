Une année de chasse à l’orignal historique sur la Côte-Nord

Par Emy-Jane Déry 11:29 AM - 17 février 2026
Temps de lecture :

L’année 2025 est une année record de chasse sur la Côte-Nord. Photo courtoisie FédéCP

Les chasseurs ont fait la meilleure récolte d’orignaux jamais enregistrée sur la Côte-Nord en 2025, révèlent les bilans du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), publiés mardi. 

Cette année de chasse « permissive », c’est-à-dire durant laquelle la récolte de mâles, de femelles et de veaux est permise, aura été fructueuse pour la région. 

Au total, 2 596 orignaux ont été rapportés sur la Côte-Nord. La saison de chasse 2025 représente aussi celle du plus grand nombre de permis vendus depuis 1994, avec 14 523. 

Ces résultats portent le succès de la chasse à l’orignal sur la Côte-Nord à un taux de 17,9 %, soit un taux supérieur à la moyenne du Québec (14,7 %).

Plus en détail, on parle d’une « année record » pour la zone 18 (Haute-Côte-Nord et Manicouagan). Il s’agit de « la meilleure année toutes années confondues pour la récolte, le nombre de permis vendus, le succès de chasse total et la meilleure année pour années permissives pour le succès de chasse aux mâles adultes », note dans son rapport la biologiste responsable au MELCCFP, Sandra Heppell. 

Cette zone a été particulièrement fructueuse, occupant le troisième rang au Québec du meilleur succès de chasse derrière le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie. 

De son côté, la zone 19 (qui s’étend de Port-Cartier jusqu’à Blanc-Sablon) continue d’obtenir des résultats élevés. On y rapporte « la meilleure récolte » et le « meilleur succès de chasse total depuis une dizaine d’années ».  

Le succès de chasse aux mâles adultes y est le meilleur pour une seconde année consécutive avec 10,7 %. 

Finalement, du côté de la zone 20 (Anticosti), aucun orignal n’a été récolté. Il n’y en a d’ailleurs eu aucun depuis 2011. Il y a eu 16 permis de chasse vendus dans cette zone en 2025. Par ailleurs, dès 2026, la chasse à l’orignal y sera fermée. 

Zone 18

Total : 1 762*

Mâles adultes : 1 003 

Femelles adultes : 641

Veaux : 118

*Hausse de 28,3 % par rapport à la moyenne des 2 dernières années de modalités similaires (2021 et 2023)

Zone 19 

Total : 834

Mâles adultes : 586 

Femelles adultes : 199

Veaux : 49

