Violence armée : des armes saisies à Sept-Îles, après l’interception de véhicules

Les policiers ont saisi des armes après avoir intercepté les occupants de deux véhicules durant une opération de surveillance, le soir de la Saint-Valentin, à Sept-Îles.

Les fouilles effectuées sur les occupants et à l’intérieur des véhicules ont permis la saisie d’une arme blanche, ainsi que de deux armes de poing, rapporte la Sûreté du Québec.

Cinq individus âgés de 23 à 44 ans ont été arrêtés et conduits au poste de police afin d’être interrogés.

Parmi eux, Brandon Racicot, 19 ans, de la Montérégie et Evan Lavoie, 24 ans, de Sept-Îles ont comparu lundi sous des accusations en lien avec des infractions relatives aux armes à feu.

Ils demeurent détenus pour la suite des procédures judiciaires.

Les trois autres individus ont été libérés.

L’opération s’est déroulée dans le cadre de la stratégie CENTAURE, qui a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et de lutter contre la violence armée au Québec.