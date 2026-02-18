Le spectacle de danse AVES annulé à Sept-Îles et Baie-Comeau

Les détenteurs de billets du spectacle AVES du chorégraphe José Navas devront faire une croix sur cette soirée, a annoncé par voie de communiqué le Réseau des organisateurs de spectacles de l’Est-du-Québec (ROSEQ).

Le ROSEQ, réseau de diffuseurs qui facilite et coordonne les tournées de spectacles dans l’Est-du-Québec, pointe du doigt le manque de main-d’œuvre pour expliquer l’annulation d’AVES.

La coordonnatrice aux communications du ROSEQ, Catherine Marmen, explique que la compagnie de danse Flak, de laquelle fait partie l’unique danseur du spectacle, fait état « de difficultés organisationnelles ». Ils n’ont pas fourni d’autres détails pour expliquer l’annulation tardive de la représentation.

Le spectacle devait avoir lieu à Sept-Îles à la Salle Jean-Marc Dion le 25 février. Les représentations à Baie-Comeau (28 février) et à Carleton-sur-Mer (5 mars) sont également annulées.

Cette annonce fait suite à la publication toute récente de l’État des lieux du secteur de la danse au Québec, commandée par le Regroupement québécois de la danse.

Parise Mongrain, la directrice de l’organisme, a récemment offert une entrevue à ce sujet au Journal. Elle soulignait que la précarité économique des danseurs professionnels, mise en lumière dans le rapport, est préoccupante. Selon elle, le manque chronique de subventions (surtout fédérales) pouvait avoir une incidence sur la pérennité de la danse au Québec.

Par ailleurs, le rapport publié montrait une tendance à la baisse du nombre d’œuvres de danse présentées à travers la province entre 2022 et 2024.