Un accident cause la fermeture de la route 138 à Sept-Îles
La route 138 est présentement fermée, dans les deux directions, à la hauteur de la côte du Relais, à Sept-Îles.
La Sûreté du Québec indique qu’une collision entre une camionnette et un véhicule est en cause.
La côte du Relais est située entre l’aéroport de Sept-Îles et Maliotenam
Plus de détails à venir.
