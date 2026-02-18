Un accident cause la fermeture de la route 138 à Sept-Îles

Par Vincent Rioux-Berrouard 2:36 PM - 18 février 2026
Auto de police SQ

La route 138 est présentement fermée, dans les deux directions, à la hauteur de la côte du Relais, à Sept-Îles.

La Sûreté du Québec indique qu’une collision entre une camionnette et un véhicule est en cause. 

La côte du Relais est située entre l’aéroport de Sept-Îles et Maliotenam

Plus de détails à venir.

