Un accident cause la fermeture de la route 138 à Sept-Îles

La route 138 est présentement fermée, dans les deux directions, à la hauteur de la côte du Relais, à Sept-Îles.

La Sûreté du Québec indique qu’une collision entre une camionnette et un véhicule est en cause.

La côte du Relais est située entre l’aéroport de Sept-Îles et Maliotenam

Plus de détails à venir.