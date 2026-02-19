La Voix : la Baie-Comoise Valérie Garon passe à l’étape des duels dès ce dimanche

Valérie Garon flotte encore sur son nuage quelques jours après les auditions à l’aveugle de La Voix. « C’est tellement une belle expérience. Je ne regrette rien », témoigne la Baie-Comoise d’origine qui a vu les quatre coachs se retourner à la suite de sa performance sur la chanson À ma manière, de Diane Juster.

L’interprète de 52 ans, qui a quitté Baie-Comeau à l’âge de 18 ans pour ses études à Québec, a choisi de poursuivre l’aventure dans l’équipe de Roxane Bruneau. Or, dès ce dimanche 22 février, elle sera de l’étape des duels. L’artiste sera alors jumelée en duo à un ou une autre membre de son équipe pour interpréter une pièce. Une seule personne sera retenue pour la suite.

Évidemment, Valérie Garon ne vend pas la mèche sur le résultat de dimanche. Mais déjà qu’elle soit rendue là où elle est aujourd’hui la comble. « Je le souhaite à tous ceux qui aiment chanter de le vivre. Veux veux pas, il y a beaucoup de gens qui veulent et il y a peu d’élus », note celle dont certains amis et « chanteurs extraordinaires » n’ont pas été retenus.

Si elle a embarqué dans tout le processus qui l’a menée aux auditions à l’aveugle de La Voix, c’est beaucoup en raison de sa mère, décédée subitement en 2023. « Le gros déclencheur, c’est plate à dire, mais c’est le décès de ma mère. Parce que maman, c’était ma plus grande fan. Son rêve, c’était que je passe une carrière, que je réalise ce rêve-là. »

Mais il y a aussi ses deux enfants qui ont été un autre grand pan de sa motivation à foncer, afin de leur servir d’exemple à ne pas lâcher. « Je pousse beaucoup mes enfants. Quand vous avez un rêve, il faut foncer, il faut le faire. Comme on dit, il faut que les bottines suivent les babines », raconte celle qui a voulu aller au-delà des « j’aurais donc voulu ».

Selon elle, à 52 ans, il n’est pas trop tard pour réaliser ses rêves. « C’était beaucoup pour ça. Je voulais faire honneur à maman et je voulais démontrer à mes enfants que lorsqu’on a des rêves, on fonce. »

Des milliers de vidéos

Comme près de 5 000 autres personnes, Valérie Garon a d’abord soumis une vidéo dans laquelle elle interprétait une chanson en français et une en anglais.

Après une première sélection, elle a participé à des auditions devant l’équipe de production au studio MELS à Montréal. Cette étape aura été déterminante pour le choix des 60 candidats retenus pour les auditions à l’aveugle, tenues au même endroit.

L’artiste se considère chanceuse que sa performance ait retenu l’attention des quatre coachs puisqu’elle était loin d’être au sommet de sa forme vocale ce jour-là. C’est que la veille, lors du test de son avec les musiciens, elle n’avait plus de voix. « J’ai été tellement malade. J’étais complètement découragée. Je me disais : “Je ne peux pas croire que ma voix va me lâcher là” », poursuit-elle, en parlant d’une laryngite, d’une sinusite et d’une bronchite.

Valérie Garon a encore de la famille à Baie-Comeau, dont son frère, des oncles, des tantes et des cousins et cousines. Entre son départ pour ses études à 18 ans et aujourd’hui, elle a fait beaucoup de scène, notamment avec un groupe de huit artistes qui a roulé sa bosse pendant 15 ans.

Ses premiers spectacles, elle les a présentés à Baie-Comeau, souvent accompagnée par la pianiste Violette Simard. Elle était d’ailleurs sur la scène de la salle de spectacle lors de son inauguration en 1992.

Quand elle est devenue maman pour une deuxième fois, elle a pris une certaine pause de la chanson pour y retourner tranquillement quand ses enfants sont devenus adolescents. « Je me suis rendue compte que ça me manquait beaucoup plus que je le croyais », conclut celle qui a enregistré un album dans sa vingtaine et a produit son propre spectacle, intitulé À chacun sa chanson, qu’elle a présenté en avril 2025 devant une salle pleine.