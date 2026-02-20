Consultations prébudgétaires : le communautaire a besoin de 2,6 G$ de plus

Par Lia Lévesque, La Presse Canadienne 1:37 PM - 20 février 2026
Temps de lecture :

Un homme remplit les tablettes dans une banque alimentaire, à Montréal,. Photo prise le 27 janvier 2021. LA PRESSE CANADIENNE/Paul Chiasson

Dans le cadre des consultations prébudgétaires, les groupes d’action communautaire autonomes demandent au gouvernement du Québec d’injecter considérablement plus de fonds dans leur mission globale, la demande pour des services ayant explosé depuis la pandémie.

Le Réseau québécois de l’action communautaire autonome, qui a rencontré le cabinet du ministre des Finances Eric Girard, demande une somme de 2,6 milliards de dollars supplémentaires pour les 4500 organismes concernés.

Ces organismes sont des banques alimentaires, des maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence, des groupes voués à la défense des locataires, par exemple.

Le Réseau québécois demande également d’accorder la priorité au financement pour la mission globale des organismes, plutôt qu’à des projets particuliers ou à des ententes de services. Cela assurerait plus de stabilité et de prévisibilité, a affirmé en entrevue, vendredi, Caroline Toupin, porte-parole du Réseau québécois.

On ignore encore à quelle date sera présenté le budget du ministre Girard.

