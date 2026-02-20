Dagenais règle le cas du Drakkar

L’attaquant Maddox Dagenais a vite réglé le cas du Drakkar, vendredi soir, quand il a mené les Remparts de Québec vers une victoire facile de 6-0 sur la glace du Centre sportif Alcoa.

L’excellent numéro 26 a volé le spectacle en attaque avec une performance de trois buts et une passe dans cette deuxième conquête en deux soirs pour les visiteurs de la Vieille Capitale.

Auteur des deux premiers filets de son club en première période, le grand ailier gauche a complété son tour du chapeau, au début du troisième tiers, avec un puissant tir frappé dans la partie supérieure.

Étoile incontestée de la rencontre, le patineur de 17 ans a été l’un des chefs de file des Remparts qui, pour un deuxième match d’affilée, ont dominé la rencontre d’un bout à l’autre.

Jour de la marmotte

Sur le plan collectif, l’expression « le jour de la marmotte » résume très bien la performance collective du Drakkar qui a connu une autre sortie très difficile devant les 1176 spectateurs très discrets dans les gradins.

Après avoir été bafoués 6-1, la veille, on aurait pu croire que les vikings du navire afficheraient plus de hargne et de caractère pour tenter de rebondir, mais ce fut loin d’être le cas.

Bénéficiant d’un avantage numérique au tout début de la rencontre, les locaux ont à peine diriger un tir au filet et n’ont jamais été menaçants en territoire ennemi.

L’adversaire a vite sonné la réplique et s’est ensuite mis en marche face à une formation fragile et démunie, qui n’a jamais été capable de suivre la cadence durant les 60 minutes de cette partie.

« C’est vrai que c’est décevant. L’implication physique n’a jamais été là pour les batailles le long des bandes et personne n’a voulu payer le prix », a déploré l’entraîneur-chef Jean-François Grégoire.

Après la défaite de jeudi soir, le pilote avait parlé de fierté pour tenter de secouer ses hommes à réagir. Disons que le message n’a pas trop bien passé. « Ce n’est pas facile. Les joueurs semblent avoir régressé dernièrement et tout ce que nous avons pratiqué cette semaine n’a pas donné grand-chose ».

En vitesse

Antoine Dorion et Joshua Brady ont aussi fait bouger les cordages pour les vainqueurs, qui ont dirigé 35 tirs en direction du gardien de but Mathias Hernandez, laissé à lui-même plus souvent qu’à son tour.

Petit retour sur le premier duel (jeudi soir) de ce programme double face aux Remparts afin de souligner le 300e match en carrière dans la LHJMQ pour le juge de ligne baie-comois Éric Poirier.

Victime de six revers d’affilée, le Drakkar tentera à nouveau de se reprendre, dimanche après-midi (15 h), alors qu’il recevra la visite des Huskies de Rouyn-Noranda.