La Côte-Nord comptera 109 athlètes aux Jeux du Québec

Par Sylvain Turcotte 11:53 AM - 20 février 2026
Sarah Richard Tremblay, la cheffe de délégation Côte-Nord pour les Jeux du Québec à Blainville. La région aura 109 athlètes, 32 entraîneurs/accompagnateurs et 13 missionnaires. Photo courtoisie

Des milliers d’athlètes des quatre coins du Québec débarquent à Blainville dès le 27 février pour la 60e Finale des Jeux du Québec. Du nombre, la Côte-Nord misera sur 109 sportifs. 

Pour les compétitions du bloc 1, au calendrier du 28 février au 3 mars, la Côte-Nord sera de la partie en badminton, gymnastique, hockey féminin, judo, patinage artistique, patinage de vitesse, ski de fond et trampoline.

Pour le bloc 2, du 4 au 8 mars, la région aux couleurs bleu et orange sera en action en curling masculin, hockey masculin, ringuette et tennis de table.

Même si la délégation Côte-Nord est présente dans deux sports de moins qu’à la dernière finale d’hiver, à Sherbrooke en 2024, soit en karaté (discipline absente à Bainville) et en curling féminin, elle ne compte que neuf athlètes en moins.  

Des habitués

Pratiquement le quart des athlètes du contingent nord-côtier a également pris part aux Jeux en Estrie il y a deux ans. 

Les athlètes de retour sont Laurence Dubé, Laurianne Rodgers, Manny Bernatchez, Cadel Talbot et Maïck Cormier en judo, Maryon Belley, Élodie Boudreau, Marylee Eldridge, Laura-Lee Marcoux, Léa Sergerie et Évlyne Deschênes (était en hockey féminin à Rimouski) en ringuette, ainsi que Klara Simard et Raphaëlle Carrière en patinage artistique.

Cette liste comprend également les gymnastes Anaelle Bernard, Noémie Lavoie et Philomène Talbot, Alexia Lessard en trampoline (était en gym à Rimouski), Jeremy Elias, Charles Noël et Yohann Michaud en curling, Jean-Mathieu Truchon, Loïck Marin et Éliana Bellavance en patinage de vitesse ainsi que Raphaël Vachon et Héloïse Vachon en ski de fond. 

Les valeurs et la passion

Sarah Richard Tremblay a hâte d’être à Blainville, accompagnée de la douzaine de missionnaires qui l’épauleront.

« Avec une équipe passionnée, des équipes presque complètes et une porte-drapeau inspirante (la judoka Laurianne Rodgers), la Côte-Nord est prête pour la 60e Finale des Jeux du Québec à Blainville », a-t-elle mentionné.

Elle souligne que le comité de la 60e Finale des Jeux du Québec à Blainville a travaillé en prévision de recevoir les athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et missionnaires des 19 délégations du Québec. « C’est du monde passionné », a-t-elle dit. 

Par ailleurs, à défaut de s’avancer sur un nombre de médailles espérées pour les athlètes de la Côte-Nord, la cheffe de mission cible la bannière d’éthique sportive pour la région, honneur qui lui a filé entre les doigts lors des Jeux d’été à Trois-Rivières.

« On a toujours mis de l’avant l’éthique sportive. Ce sont de belles valeurs à démontrer », a-t-elle dit. 

Pour suivre les performances nord-côtières : www.facebook.com/JdQ.CTN

Pour les résultats complets de la 60e Finale des Jeux du Québec : resultats.jeuxduquebec.com/

