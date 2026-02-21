Disparition : William Levasseur manque à l’appel à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 12:07 PM - 21 février 2026
Temps de lecture :

La Sûreté du Québec demande l’aide du public afin de retrouver William Levasseur, 29 ans, de Baie-Comeau.

Il a été vu pour la dernière fois à pied, le 20 février vers 21h30 dans le secteur de la rue Doré à Baie-Comeau.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité, indique la SQ par voie de communiqué.

Description

Taille : 1,9 m (6pi 2po)

Poids : 96 kg (212 lb)

Cheveux : Brun

Yeux : Bleu

Particularité : Porte une barbichette, peut avoir des lunettes ou des verres de contact.

Au moment de sa disparition il portait une tuque Canada carottée rouge et bleue, un manteau de marque Dope noir avec une poche à l’avant, un pantalon jogging gris, des souliers noirs de marque Nike.

Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de communiquer avec le 911.

De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Encombrants : retour à une collecte par année en Haute-Côte-Nord

Hausse de la criminalité à Sept-Îles : « ce n’est pas le Far West » 

Tadoussac pense à une taxe touristique

Lire également

Encombrants : retour à une collecte par année en Haute-Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Hausse de la criminalité à Sept-Îles : « ce n’est pas le Far West » 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 18 février 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord