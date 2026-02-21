Encombrants : retour à une collecte par année en Haute-Côte-Nord

Par Renaud Cyr 12:00 PM - 21 février 2026
Temps de lecture :

La collecte des encombrants de la MRC de La Haute-Côte-Nord aura lieu au mois de mai. Photo courtoisie

La MRC de La Haute-Côte-Nord a revu son plan de collecte des encombrants et a décidé de procéder à l’exercice qu’une seule fois par année, au printemps.

Les dates exactes ne sont pas encore fixées, mais la préfète Micheline Anctil parle du mois de mai pour les huit municipalités du territoire.

Dans les dernières années, la MRC de La Haute-Côte-Nord, qui est responsable de la gestion des matières résiduelles, avait tenté plusieurs formules dont les collectes sur inscription ou deux fois par année.

Cependant, après avoir débattu du sujet, les maires ont décidé qu’une collecte annuelle allait suffire.

Même s’il y a quelques économies au niveau des employés et du déploiement, la préfète indique que ce n’est pas ultimement une question d’argent.

« On veut structurer et changer les habitudes des citoyens, qui ont l’habitude de faire le ménage de leur garage ou de leur sous-sol au printemps », souligne-t-elle.

« Pendant qu’il n’y a pas de collecte des encombrants, les écocentres sont ouverts à toutes les semaines », avance l’élue.

Elle ajoute que de la publicité sera faite au courant du printemps pour annoncer cette nouvelle modalité aux citoyens.

« On se dit que si elle est bien diffusée et que les gens sont sensibilisés, on pense pouvoir faire une collecte rentable », estime finalement Mme Anctil.

