La culture à l’école : la Côte-Nord craint des compressions majeures

Des compressions envisagées dans le programme La culture à l’école et dans les sorties scolaires en milieu culturel pourraient représenter une réduction de près de la moitié du budget consacré à ces mesures au cours des prochaines années. Pour la Côte-Nord, un tel recul entraînerait des conséquences jugées particulièrement lourdes.

Dans un communiqué diffusé le 17 février, Culture Côte-Nord demande le maintien intégral du financement du programme La culture à l’école et des sorties scolaires en milieu culturel, à la lumière des compressions envisagées révélées dans le plus récent rapport du Vérificateur général du Québec.

Selon l’organisme, ces mesures constituent un levier essentiel pour la réussite éducative dans un territoire marqué par l’éloignement, la dispersion géographique et une offre artistique plus limitée. Le programme permet aux jeunes d’accueillir des artistes à l’école et de participer à des sorties culturelles, contribuant à leur motivation, à leur persévérance et à leur sentiment d’appartenance.

Comme le rappelle le Front commun pour les arts, ces mesures représentent un engagement structurant de l’État québécois envers l’accès équitable à la culture. Revenir sur cet engagement affaiblirait le lien entre la jeunesse et la culture d’ici, estime-t-on.

Un écosystème régional fragilisé

Sur la Côte-Nord, les activités scolaires et les sorties culturelles soutiennent directement plusieurs composantes du milieu culturel régional.

Les salles de spectacles appuyées par les municipalités, les festivals de films de Baie-Comeau et de Sept-Îles, le Salon du livre de la Côte-Nord, les musées de la Côte-Nord ainsi que les artistes et autres organismes culturels du territoire bénéficient de ces activités.

Culture Côte-Nord prévient qu’une réduction des sorties et des activités scolaires entraînerait un effet en cascade : annulations d’événements, baisse de fréquentation, fragilisation des diffuseurs et perte de revenus pour les artistes régionaux.

Par ailleurs, l’organisme souligne que le répertoire du programme compte actuellement peu d’artistes nord-côtiers. Il estime qu’une amélioration de l’accessibilité et de la transparence du processus d’admission permettrait d’accroître les retombées locales et de renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes à leur territoire.

Une demande adressée à la ministre

Culture Côte-Nord indique avoir transmis une lettre à la ministre responsable de la région afin de maintenir intégralement les enveloppes du programme, d’améliorer l’accessibilité du répertoire et d’explorer des mécanismes de liaison concertés adaptés à la réalité nord-côtière.