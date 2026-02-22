Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord : un gros coup de pouce de la communauté

Par Renaud Cyr 3:00 PM - 22 février 2026
Temps de lecture :

Plus tôt en février, le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord a reçu un chèque de 115 300 $ de la Fondation du Lions Clubs International pour son projet d'agrandissement. Photo Dominique Gagné

Les travaux avancent bien au Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord, qui agrandit sa bâtisse et ses services. Tous les dons financiers ont été recueillis par l’organisme, ce qui lui permet d’avancer avec confiance pour ouvrir le plus tôt possible.

Le 10 février, le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord a reçu le chèque qui a complété le montage financier de son projet de rénovation.

Le montant de 115 300 $ de la Fondation du Lions Clubs International s’est ainsi ajouté au montage financier d’environ 750 000 $ pour l’agrandissement et la rénovation.

« Ça bouclait le montage financier, et on est bien contents de tout avoir ramassé », rapporte avec joie Nathalie Beaudoin, directrice du Carrefour Solidaire, situé aux Escoumins.

Pour ce qui est de l’ouverture à proprement parler, certaines parties des échéanciers restent approximatives. « Quand ils vont tomber dans la rénovation de la vieille partie, on n’est pas à l’abri qu’ils trouvent des surprises », indique la directrice qui espère que tout soit fini cet été. 

Les partitions sont terminées dans l’espace bureau du Carrefour Solidaire. Photo Renaud Cyr

La communauté se mobilise

Le Carrefour Solidaire a pu compter sur l’aide de partenaires financiers majeurs comme la Caisse populaire Desjardins Saguenay-Saint-Laurent, les Banques alimentaires du Québec et les Lions pour ne nommer que ceux-ci.

Pourtant, Nathalie Beaudoin révèle qu’il y a d’autres dons qui ont donné un véritable coup de pouce à l’organisme.

Des entreprises d’ici ont fait des dons en matériel comme le bois de charpente, de l’ameublement et des bacs de rangement, entre autres.

« Je dis aux gens que ce qu’ils nous donnent, on peut sauver des coûts et économiser sur les rénovations », souligne Mme Beaudoin.

Les activités se poursuivent

La directrice n’entrevoit pas de périodes de fermeture très longues durant les rénovations.

« Le Carrefour va demeurer ouvert autant que possible. Quelques fermetures ponctuelles peuvent arriver selon les interventions sur le bâtiment », détaille-t-elle, en invitant la population à consulter le site web de l’organisme avant de s’y rendre.

Pour ce qui est des services, qui vont de la transformation alimentaire à la friperie en passant par le frigo communautaire, ils deviendront actifs au fur et à mesure des travaux.

« On va pouvoir y aller tranquillement et ouvrir nos services. Aussitôt que les rénovations vont être terminées pour une section, on va ouvrir le service tout de suite », dévoile Nathalie Beaudoin.

La directrice fait savoir que ça va bien pour ce qui est du travail de rue. « Nous sommes présentement à la recherche d’une troisième ressource pour couvrir l’ouest de la Haute-Côte-Nord, et l’équipe va se consolider avec son arrivée », dit-elle.

Lors de sa visite dans la partie en construction, le Journal a pu constater que les partitions étaient terminées et que l’heure serait bientôt aux finitions.

Un espace de quatre bureaux sera aménagé ainsi qu’une cuisine très spacieuse. « Ça va être plus confidentiel, et il va y avoir un bureau plus polyvalent pour des rencontres et une salle de bain pour les gens dans le besoin », termine la directrice.

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

La Côte-Nord racontée par ses auteurs

Traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins : frappera-t-elle un mur en 2030 ?

Les traverses intermédiaires sont des « enfants très pauvres », selon un expert

Lire également

La Côte-Nord racontée par ses auteurs

Consulter la nouvelle

Traverse Trois-Pistoles-Les Escoumins : frappera-t-elle un mur en 2030 ?

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 18 février 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord