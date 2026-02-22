Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord : un gros coup de pouce de la communauté

Les travaux avancent bien au Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord, qui agrandit sa bâtisse et ses services. Tous les dons financiers ont été recueillis par l’organisme, ce qui lui permet d’avancer avec confiance pour ouvrir le plus tôt possible.

Le 10 février, le Carrefour Solidaire Haute-Côte-Nord a reçu le chèque qui a complété le montage financier de son projet de rénovation.

Le montant de 115 300 $ de la Fondation du Lions Clubs International s’est ainsi ajouté au montage financier d’environ 750 000 $ pour l’agrandissement et la rénovation.

« Ça bouclait le montage financier, et on est bien contents de tout avoir ramassé », rapporte avec joie Nathalie Beaudoin, directrice du Carrefour Solidaire, situé aux Escoumins.

Pour ce qui est de l’ouverture à proprement parler, certaines parties des échéanciers restent approximatives. « Quand ils vont tomber dans la rénovation de la vieille partie, on n’est pas à l’abri qu’ils trouvent des surprises », indique la directrice qui espère que tout soit fini cet été.

Les partitions sont terminées dans l’espace bureau du Carrefour Solidaire. Photo Renaud Cyr

La communauté se mobilise

Le Carrefour Solidaire a pu compter sur l’aide de partenaires financiers majeurs comme la Caisse populaire Desjardins Saguenay-Saint-Laurent, les Banques alimentaires du Québec et les Lions pour ne nommer que ceux-ci.

Pourtant, Nathalie Beaudoin révèle qu’il y a d’autres dons qui ont donné un véritable coup de pouce à l’organisme.

Des entreprises d’ici ont fait des dons en matériel comme le bois de charpente, de l’ameublement et des bacs de rangement, entre autres.

« Je dis aux gens que ce qu’ils nous donnent, on peut sauver des coûts et économiser sur les rénovations », souligne Mme Beaudoin.

Les activités se poursuivent

La directrice n’entrevoit pas de périodes de fermeture très longues durant les rénovations.

« Le Carrefour va demeurer ouvert autant que possible. Quelques fermetures ponctuelles peuvent arriver selon les interventions sur le bâtiment », détaille-t-elle, en invitant la population à consulter le site web de l’organisme avant de s’y rendre.

Pour ce qui est des services, qui vont de la transformation alimentaire à la friperie en passant par le frigo communautaire, ils deviendront actifs au fur et à mesure des travaux.

« On va pouvoir y aller tranquillement et ouvrir nos services. Aussitôt que les rénovations vont être terminées pour une section, on va ouvrir le service tout de suite », dévoile Nathalie Beaudoin.

La directrice fait savoir que ça va bien pour ce qui est du travail de rue. « Nous sommes présentement à la recherche d’une troisième ressource pour couvrir l’ouest de la Haute-Côte-Nord, et l’équipe va se consolider avec son arrivée », dit-elle.

Lors de sa visite dans la partie en construction, le Journal a pu constater que les partitions étaient terminées et que l’heure serait bientôt aux finitions.

Un espace de quatre bureaux sera aménagé ainsi qu’une cuisine très spacieuse. « Ça va être plus confidentiel, et il va y avoir un bureau plus polyvalent pour des rencontres et une salle de bain pour les gens dans le besoin », termine la directrice.