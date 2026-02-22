La Côte-Nord au cœur des 80 ans de la FédéCP

À l’occasion de son 80e anniversaire, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs met en lumière l’apport de sa régionale nord-côtière, reconnue pour ses actions concrètes en faveur de l’accès aux plans d’eau, de la pêche sportive et de la relève faunique.

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) célèbre cette année huit décennies d’engagement au service des chasseurs et pêcheurs du Québec. Elle en profite pour mettre en valeur le travail de ses fédérations régionales, dont la FédéCP Côte-Nord.

Depuis sa création, la régionale nord-côtière s’est distinguée par des initiatives visant à rapprocher la population de la faune et à promouvoir une pratique responsable et durable des activités fauniques, notamment auprès des jeunes.

La FédéCP Côte-Nord a notamment été à l’origine des tout premiers Jeux provinciaux de pêche, tenus en 2024. L’événement, désormais organisé chaque année dans une région différente du Québec, vise à transmettre la passion de la pêche aux nouvelles générations et à favoriser l’émergence d’une relève engagée.

La régionale s’est également illustrée dans la défense du quota de 20 ombles de fontaine sur son territoire, de même que par des démarches concrètes pour améliorer l’accès aux plans d’eau à Baie-Comeau.

Ces interventions ont mené à l’installation de quatre quais flottants ainsi qu’à l’ensemencement d’omble de fontaine dans trois lacs et une rivière situés en milieu urbain, facilitant la pratique de la pêche à proximité des quartiers résidentiels.

La vitalité de la FédéCP Côte-Nord repose sur l’engagement de ses bénévoles et des membres de son conseil d’administration.

La régionale souligne notamment l’implication de Dominick Cuerrier, trésorier depuis huit ans à l’Association des chasseurs pêcheurs Manic-Outardes et membre du conseil d’administration régional depuis 2021, reconnu pour sa contribution à plusieurs projets structurants, dont le développement de la relève et l’organisation des Jeux provinciaux de pêche.

Elle tient également à reconnaître André Boulianne, président de l’Association des chasseurs pêcheurs Manic-Outardes et responsable régional des moniteurs.

« Sur la Côte-Nord, nos actions sont guidées par le désir de rendre la faune accessible, de former la relève et de laisser un héritage durable aux générations futures. Le 80e anniversaire de la FédéCP est l’occasion de souligner ce travail collectif et de poursuivre sur cette lancée », affirme Erick Bouchard, président régional de la FédéCP Côte-Nord.

Fondée en 1946, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs poursuit, avec l’appui de ses fédérations régionales, de ses filiales Sécurité nature et la Fondation Héritage faune ainsi que de milliers de bénévoles, sa mission de protection de la faune et de promotion d’une pratique responsable et durable des activités fauniques à l’échelle du Québec.