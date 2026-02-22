Une 7e défaite consécutive pour le Drakkar de Baie-Comeau

Le Drakkar a encaissé un 7e revers d’affilée, dimanche, quand il a baissé pavillon 5-2 devant les Huskies de Rouyn-Noranda. Photo John-James Blanchette

La série noire du Drakkar s’est poursuivie de plus belle, dimanche, quand il a encaissé une 7e défaite consécutive face aux Huskies de Rouyn-Noranda qui l’ont emporté par le pointage de 5-2.

Impliqués dans une série de trois parties en quatre jours devant leurs partisans, les membres de l’équipage sont sortis bredouilles avec trois revers en trois dont le dernier devant 1208 amateurs réunis au Centre sportif Alcoa.

Blanchis 3-0, deux jours plus tôt à Chicoutimi, les Huskies ont vite sonné la charge en attaque en inscrivant les deux premiers filets du match, ceux de Jayden Pominville et Samuel Beauchemin.

Le centre Kieran Litterick a finalement cassé la glace (le Drakkar avait été blanchi 6-0 au duel précédant) pour les locaux avant la fin de l’engagement initial, qui a donné droit à une meilleure implication de la part des Baie-Comois.

Deuxième période

Les visiteurs (par l’entremise de Thomas Verdon) ont été les seuls à toucher la cible au deuxième tiers avant de tripler leur avance (Samuel Rheault) au milieu de la troisième période.

Le capitaine Shawn Pearson a redonné un peu de vie aux siens, 44 secondes plus tard, mais l’ennemi a profité d’un deuxième avantage numérique de suite (Benjamin Brunelle) pour casser les reins pour de bon.

« C’est dommage, car le début de match a été bon, beaucoup mieux que celui de vendredi. L’intensité était là tout comme l’engagement des joueurs », a reconnu le pilote Jean-François Grégoire.

L’entraîneur-chef a toutefois ajouté que les erreurs en défensive ont de nouveau coûté cher. « On s’est de nouveau fait prendre par une mauvaise couverture qui a mené à leur troisième but. Disons que l’état d’esprit de certains gars n’est pas trop bon présentement. »

En vitesse

Une des équipes de tête dans la division Ouest, les Huskies ont de nouveau testé le gardien de but Mathias Hernandez confronté à un autre barrage de 39 lancers. Son vis-à-vis Samuel Meloche en a reçu 18.

Le Drakkar avait rappelé le défenseur Jacob Labranche, du Séminaire St-François du circuit Midget AAA pour la rencontre et le jeune arrière de 16 ans a laissé une bonne première impression.

Les dirigeants du navire prévoient effectuer d’autres rappels, la semaine prochaine, en prévision des deux autres parties locales prévues contre Charlottetown et Victoriaville.

