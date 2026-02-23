Consignaction+ ouvre ses portes à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 11:57 AM - 23 février 2026
Temps de lecture :

L'édifice de Consignaction+ à Baie-Comeau.  Photo Johannie Gaudreault

La succursale Consignaction+ a officiellement ouvert ses portes à Baie-Comeau le 23 février. Il est donc maintenant possible d’aller porter tout contenant, qu’il soit composé de plastique, d’aluminium ou de verre. 

L’édifice, spécialisé dans le recyclage des contenants de boisson consignés, est situé au 1177, boulevard Laflèche.

Rappelons que depuis le 1er mars 2025, tous les contenants de boisson prête-à-boire en plastique, de 100 ml à 2 l, font partie intégrante du système de consigne.

Les bouteilles de plastique d’eau, d’eau pétillante, de jus, de boisson pour sportifs, de lait et de spiritueux sont désormais consignées, portant le total à environ 1,5 milliard de bouteilles de plastique consignées.

« Ce modèle de lieux de retour innove sur le plan de l’expérience client tout en s’inspirant des meilleures pratiques », mentionne le vice-président stratégie Jean-François Lefort. 

L’équipe des conseillers aux retours de Consignaction est présente pour assister les citoyens dans la récupération de leurs contenants les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches, de 8 h à 18 h et les jeudis et vendredis, de 8 h à 19 h.

