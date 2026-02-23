Deux suspects arrêtés dans un autobus à Godbout
Des agents de la SQ lors de l'intervention ayant mené à l'arrestation de deux suspects dans un autobus à Godbout ce matin. Photo courtoisie
Une intervention policière liée à une enquête sur des événements récents de violence armée a mené à l’arrestation de deux individus ce matin.
Deux suspects ont été arrêtés vers 10 h 40, le 23 février, à l’angle des rues Saint-Régis et Morin, à Godbout, lors d’une opération menée par la Sûreté du Québec.
Selon la sergente Nancy Fournier, aux communications, l’intervention découle d’éléments d’enquête liés à des événements récents associés à de la violence armée. Les arrestations ont été effectuées alors que les deux individus se trouvaient à bord d’un autobus. L’opération a été ouverte par un policier en lien avec les crimes majeurs de Sept-Îles.
La SQ précise qu’il est trop tôt pour établir un lien formel entre les suspects et un événement précis et qu’aucun autre détail ne sera rendu public pour l’instant.
L’enquête se poursuit.
