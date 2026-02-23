Forestville : Le Nordest suspend des services

Confronté à une baisse marquée de bénévoles et à des changements au sein de son équipe, le Centre d’action bénévole (CAB) Le Nordest suspend plusieurs services à compter du 23 février.

Depuis août 2025, le CAB le Nordest fait face à « un défi de taille », selon la directrice générale par intérim, Sonia Leclerc. Une diminution significative de son nombre de bénévoles ainsi que de nombreux changements dans son équipe de travail ne lui permettent plus de mener à bien sa mission.

Dans ce contexte, l’organisme annonce la suspension temporaire de certains de ses services pour une période de quatre semaines, à compter du 23 février. La situation sera réévaluée en fonction de l’atteinte des objectifs fixés par l’organisation.

Les services touchés sont le centre de jour pour personnes aînées, le centre de jour Le Mur-Mûre en santé mentale, la popote roulante et le programme d’impôts. Le dépannage alimentaire est également concerné par cette suspension.

Le CAB précise toutefois que le service de transport médical sera maintenu tout comme la friperie ainsi que le frigo communautaire.

Selon l’organisme, cette interruption vise à permettre le recrutement de nouveaux bénévoles, la formation des employés ainsi que la mise à jour des pratiques et des protocoles internes. De plus, l’équipe pourra rattraper le retard dans le paiement des factures.

« L’objectif est d’assurer la qualité et la sécurité des services offerts et de consolider l’avenir du Centre d’action bénévole », indique Mme Leclerc qui affirme prendre les grands moyens pour redresser la situation de l’organisme.

Le CAB Le Nordest sollicite d’ailleurs l’appui de la population, invitant les personnes intéressées à s’impliquer comme bénévoles afin de contribuer à la survie de l’organisme. Des postes sont également vacants au sein de l’équipe, notamment celui d’agent de développement de l’action bénévole.

Le conseil d’administration et l’équipe du CAB Le Nordest se disent conscients des inconvénients engendrés par cette décision et assurent travailler activement au rétablissement de la situation.

Ils rappellent que la réouverture complète des services dépendra notamment de la mobilisation de la communauté.