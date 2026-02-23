Un café pour tisser des liens à Tadoussac

Par Johannie Gaudreault 11:01 AM - 23 février 2026
Temps de lecture :

Un café-rencontre est organisé le 26 février au Tiers-lieu de Tadoussac. Photo Pixabay

Dans un contexte où l’isolement peut toucher diverses personnes pour de multiples raisons, le Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord convie la population à prendre part à un café-rencontre le 26 février à 17 h, au Tiers-lieu de Tadoussac.

Cette activité se veut un moment d’échange simple, humain et accessible, pensé pour renforcer les liens sociaux et offrir un espace où chaque personne se sent la bienvenue. Autour d’un café, l’atmosphère sera ouverte, décontractée et propice à la création de nouveaux liens au sein de la communauté.

Sans formalité, la rencontre permettra d’aborder librement les sujets du quotidien, les expériences vécues, les découvertes locales ou simplement le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. Il s’agit d’un lieu de discussion chaleureux, favorisant les échanges spontanés et la participation de toutes et de tous.

L’événement est organisé dans le cadre du service en immigration du Carrefour jeunesse-emploi de La Haute-Côte-Nord, qui travaille à accompagner les personnes nouvellement établies dans la région tout en favorisant leur participation active à la vie locale.

Cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration de Place aux jeunes Haute-Côte-Nord, engagée dans l’accueil, la rétention et l’intégration des nouveaux arrivants, ainsi que des intervenantes en santé mentale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS), dont la présence vise à soutenir le bien-être global de la communauté.

En unissant leurs expertises, les partenaires souhaitent offrir un moment significatif où chacun peut échanger, se sentir soutenu, mieux connaître son milieu et contribuer à une dynamique communautaire positive. Il s’agit également d’une occasion privilégiée de découvrir les ressources disponibles dans la région, de poser des questions et de créer des contacts utiles, tant personnels que professionnels.

« Nous invitons cordialement toutes les personnes intéressées à participer à cette rencontre conviviale. Que ce soit pour briser la routine, rencontrer des gens, découvrir un lieu rassembleur ou simplement profiter d’un moment agréable autour d’un café, cette activité est une belle opportunité de se rapprocher et de tisser des liens », lance l’organisation par voie de communiqué.

L’activité est gratuite et ouverte à tous.

