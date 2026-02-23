Un nouveau bâtiment d’accueil aux Bergeronnes

Après avoir repensé son projet de bâtiment d’accueil à la place Rodolphe-Pagé, la Municipalité des Bergeronnes est prête à aller en appel d’offres pour sa construction en 2026.

Depuis sa conception il y a quelques années, le projet du bâtiment d’accueil à la place Rodolphe-Pagé des Bergeronnes a connu quelques revirements.

D’abord prévu pour 2024, le bâtiment devait contenir des installations sanitaires ainsi que des panneaux d’interprétation sur l’histoire et l’archéologie.

« Le projet a beaucoup changé », a commenté la directrice générale de la Municipalité des Bergeronnes, Nicole Maltais, lors de la dernière séance ordinaire du conseil municipal, le 9 février.

Dans sa mouture actuelle, le projet comprend quatre salles de bain avec un espace de style vestibule à l’entrée.

Le bâtiment d’accueil aurait une dimension de plus de 500 pieds carrés, avec une dalle de béton chauffante pour qu’il puisse servir toute l’année.

Le maire Luc Gilbert a indiqué qu’au départ, le projet initial se chiffrait aux environs du million de dollars.

« On a baissé à peu près à 750 000 $ et, finalement, ça va être un projet aux alentours de 300 000 $ au total », a-t-il indiqué en séance.

Notons que la MRC de La Haute-Côte-Nord a octroyé une aide financière au projet lors du dernier conseil des maires.