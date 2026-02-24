Crise forestière : Québec « donne de l’oxygène » à l’industrie

Tarifs américains, fermetures d’usines et pertes d’emplois : le gouvernement Legault annonce une série de mesures pour soutenir les entreprises, les travailleurs, les communautés forestières et les régions, dont la Côte-Nord.

Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Jean-François Simard, a présenté le 24 février des mesures visant à améliorer la compétitivité de l’industrie et à freiner les fermetures d’usines qui se multiplient depuis plusieurs mois.

Ces ajustements sont proposés dans le cadre de l’étude du projet de loi 11, porté par le ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin.

Fin de la redevance annuelle

Parmi les changements annoncés figure l’abolition de la redevance annuelle en vigueur depuis la réforme forestière de 2013. Québec était la seule province à imposer une telle redevance. Son retrait devrait injecter des liquidités supplémentaires dans les scieries et ramener les coûts d’approvisionnement à un niveau comparable à celui de l’Ontario, selon le gouvernement.

Une révision de la tarification des bois issus de la forêt publique est aussi mise de l’avant. Le nouveau mécanisme reposera sur un taux minimal ajusté mensuellement en fonction de la rentabilité moyenne des entreprises et des conditions du marché, afin d’offrir davantage de souplesse en période difficile.

Selon Québec, ces modifications doivent permettre de « donner plus d’oxygène » aux entreprises forestières.

Abandon du système d’enchères

Le gouvernement mettra aussi fin au système d’enchères applicable à une partie des volumes de bois, jugé coûteux et administrativement lourd pour les entreprises.

Dorénavant, l’ensemble des volumes sera attribué annuellement, ce qui devrait accroître la prévisibilité pour les entreprises et faciliter leur accès au financement. Des enchères ciblées seront toutefois maintenues pour certains volumes issus de perturbations naturelles, comme les feux de forêt.

Québec estime que cette mesure réduira de manière significative le fardeau administratif des entreprises.

Des projets pilotes pour innover

Le ministère entend aussi autoriser des projets pilotes afin d’expérimenter de nouvelles approches en gestion forestière, en vue de la prochaine réforme du régime forestier. La législation actuelle ne permet pas de tester de nouvelles pratiques.

Un appel à projets sera lancé prochainement pour mobiliser les milieux locaux et régionaux. Les initiatives jugées concluantes pourraient être intégrées au futur régime forestier.

« Quand l’industrie forestière va mal, ce sont les régions qui en souffrent. C’est près de 60 000 emplois qui sont à risque! C’est avec des actions comme aujourd’hui que l’on fait une différence pour les économies régionales », déclare le ministre Jean-François Simard, par voie de communiqué.