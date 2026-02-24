Grand bal masqué : 85 447 $ pour les soins de santé 

200 convives, une ambiance féérique et une mobilisation sans précédent : la quatrième édition du Grand bal masqué a permis d’amasser 85 447 $ pour soutenir les soins de santé offerts ici, chez nous.

L’événement était organisé par la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan (SSSM) et présenté par son partenaire principal, Le Manic, le 21 février.

Placée sous la présidence d’honneur de Jardin Trudel Signatures, représenté par Manon Côté ainsi que Richard et Simon Trudel, la soirée a été marquée par le raffinement des tenues et des masques colorés des convives.

« Le somptueux repas quatre services, préparé par l’hôtel Le Manoir et inspiré du thème château, a ravi les papilles et contribué à l’atmosphère féérique de la soirée », raconte Chantal Asselin, directrice générale de la Fondation SSSM, par voie de communiqué.

Présent pour la première fois à titre de PDG du CISSS de la Côte-Nord, Jean-François Miron a livré un message empreint de gratitude, rappelant l’importance de soutenir le réseau de la santé et de croire en sa mission.

L’événement s’est ouvert sur une prestation spécialement créée pour l’occasion par l’Académie de danse de Baie-Comeau. « Les danseurs ont offert un numéro d’une grande sensibilité, mettant en lumière leur talent et leur créativité », mentionne Mme Asselin.

L’animation de Michel Truchon a ensuite donné le ton à la soirée. Il a notamment interviewé les présidents d’honneur, qui ont partagé un survol des 80 ans d’histoire de leur entreprise et les raisons qui les ont menés à soutenir la Fondation.

Manon Côté a livré un témoignage personnel touchant, relatant son expérience au sein du réseau de la santé avec son enfant. Comme elle l’a si justement exprimé : « Ce Grand bal, ce n’est pas qu’un événement élégant. C’est un geste d’amour pour notre hôpital. C’est une preuve que notre communauté de la Manicouagan sait se rassembler quand ça compte. »

Le Dr Danny Dreige a pour sa part rappelé l’importance d’une Fondation forte pour les régions, afin de se donner les moyens d’être soigné chez nous, pour nous. Une partie des bénéfices servira d’ailleurs à soutenir un projet au département d’ophtalmologie.

Une surprise attendait également les présidents d’honneur : un message vidéo de l’humoriste et animatrice Marthe Laverdière, qui a suscité autant de rires que d’émotion dans la salle.

L’encan crié a figuré parmi les moments forts de la soirée, notamment avec la mise en vente du célèbre banc-vache aperçu chez Jardin Trudel au cours de la dernière année. Après plusieurs relances, Punchée l’agence en est devenue propriétaire.

Valérie Gaudet et Éric Durand, d’IGA Extra, ont quant à eux remporté un orignal décoratif grandeur nature issu du décor des présidents d’honneur. Le prix Prestige, un certificat-cadeau de 2 000 $ applicable sur l’ensemble des produits de Jardins Trudel, a été remporté par une participante présente sur place. L’œuvre créée en direct par l’artiste Camille Gravel a trouvé preneur pour 2 500 $.

La Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan souligne que cette édition restera marquante par la générosité et l’engagement des participants. Elle remercie l’ensemble des convives, bénévoles, artistes et partenaires qui ont contribué au succès de la soirée.

Le partenaire principal, Le Manic, a ajouté un montant de 800 $ à la somme récoltée. La Fondation remercie également les partenaires services qui ont permis de réduire les coûts liés au repas ainsi que les autres partenaires et donateurs qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de l’événement.