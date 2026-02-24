Les Bergeronnes : La Fin de semaine entre nous annulée en 2026

L’édition 2026 de la Fin de semaine entre nous, qui devait se tenir aux Bergeronnes du 27 au 29 mars, est annulée. L’Odyssée artistique évoque une combinaison de contraintes humaines et financières rendant impossible la tenue de l’événement « dans des conditions dignes de la communauté ».

Depuis 2021, la Fin de semaine entre nous s’est imposée comme un événement-phare de la Haute-Côte-Nord, mettant en lumière la créativité régionale à travers une programmation culturelle soutenue, des rencontres entre artistes et citoyens et une diversité d’activités.

L’événement, organisé par l’Odyssée artistique, devait également accueillir l’assemblée générale annuelle de l’organisme, laquelle est reportée en avril.

Au cœur de la décision, l’impossibilité d’engager un coordonnateur externe cette année. Ce rôle est jugé essentiel pour assurer la planification et la logistique d’un rendez-vous d’une telle envergure, qui comprend habituellement la coordination d’une quinzaine d’activités, l’encadrement d’artistes locaux et la gestion technique d’une programmation dense et continue.

Le conseil d’administration, actuellement composé de quatre membres plutôt que sept, ne dispose pas des ressources nécessaires pour assumer seul cette responsabilité.

À cette réalité s’ajoute la suspension de plusieurs programmes de soutien financier, notamment les subventions culturelles habituellement accessibles par l’entremise de la MRC.

Selon l’organisme, même la présence d’un coordonnateur n’aurait pu compenser l’absence de financement, tout comme l’obtention des subventions n’aurait pas suffi sans les ressources humaines requises.

« C’est le cœur serré que nous annonçons cette annulation. Nous savons à quel point la

Fin de semaine entre nous est importante pour nos artistes et la population de la Haute-Côte-Nord. Nous travaillons déjà à son retour en 2027 et nous avons plus que jamais besoin de la mobilisation de notre communauté », témoigne Nathalie Ross, présidente et directrice musicale de l’Odyssée artistique.

L’Odyssée artistique affirme que son intention de ramener l’événement en 2027 est ferme. D’ici là, l’organisme invite les personnes intéressées à s’impliquer au sein du conseil d’administration, à offrir du temps comme bénévoles ou à appuyer financièrement et institutionnellement ses activités, afin d’assurer la pérennité de ce rendez-vous culturel régional.