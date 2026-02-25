De Baie-Comeau à Bangkok : Jimmy Pelletier poursuit son tour du monde à vélo à main

Quelques mois après avoir battu un record mondial avec plus de 8 557 km parcourus en continu, le paracycliste originaire de Baie-Comeau Jimmy Pelletier roule maintenant en Thaïlande, 11e pays de son tour du monde de 40 000 km au profit d’Adaptavie.

Celui qu’on surnomme déjà le Québécois le plus endurant de la planète à vélo à main vient d’entamer un nouveau chapitre de son défi planétaire. Jimmy Pelletier a posé ses roues en Thaïlande pour la cinquième étape de son tour du monde, qui le mènera à travers 27 pays et cinq continents d’ici juin 2027.

Son passage en Asie marque le 11e pays visité depuis son départ de St-Apollinaire, près de Québec, le 25 juin 2025, après avoir traversé le Royaume-Uni, l’Irlande, une partie de l’Europe (de Rome à Lisbonne) ainsi que l’Australie.

Accueilli par AFS Thailand et soutenu par la Tourism Authority of Thailand et la Tourist Police Thailand, il parcourra environ 2 100 kilomètres supplémentaires au cœur de paysages emblématiques, entre temples bouddhistes, marchés flottants et routes achalandées. Les kilomètres déjà cumulés représentent environ deux Tours de France, soit l’équivalent de 12 ascensions du mont Everest en dénivelé.

L’arrivée en Thaïlande impose toutefois une adaptation constante : circulation dense où se côtoient vélos, scooters et automobiles, chaleur accablante, humidité élevée, barrière linguistique et précautions alimentaires.

« L’Asie nous oblige à ralentir et à être encore plus présents. La chaleur, la circulation, la langue… rien n’est pareil. Mais c’est justement ça, le sens du défi : s’adapter chaque jour, accepter les imprévus et continuer d’avancer malgré tout. Ici, j’apprends à savourer chaque kilomètre, chaque sourire, chaque instant », témoigne Jimmy Pelletier.

Une logistique millimétrée

Derrière l’exploit sportif se déploie une organisation rigoureuse. L’équipe, composée de trois à quatre personnes, planifie une cible hebdomadaire de 400 kilomètres, ajustée en fonction des réalités du terrain.

Au cœur du dispositif : Adaptavie, organisme bénéficiaire de la campagne, dont le directeur général agit également comme chef de mission. Itinéraires, hébergements, transits aériens, visas, budget et communications sont coordonnés avec précision. Des bénévoles se relaient aussi pour assurer la logistique quotidienne, de l’épicerie à la voiture suiveuse.

« C’est de loin le projet le plus structurant que Jimmy et moi ayons porté, ensemble et chacun à notre façon. Nous avions un plan très clair au départ… mais il a été ajusté des dizaines de fois. À cette échelle, on réalise rapidement que ce n’est pas nous qui contrôlons tout. Le projet a sa propre dynamique. Il nous oblige à anticiper, à corriger, à apprendre vite et à rester agiles. Ce tour du monde nous transforme autant qu’il transforme ceux qui le suivent », fait valoir Mario Légaré.

Depuis le premier coup de pédale, Manon Bélanger accompagne son conjoint sur son vélo de route. Enseignante dans la région de Québec, elle a pris deux ans de congé sans solde afin de vivre pleinement cette expédition. Sur la route, elle ouvre le chemin et guide Jimmy dans les virages et les ronds-points, sa position très basse limitant sa visibilité.

En parallèle, elle rédige un livre relatant cette traversée hors norme, consignant au fil des jours les moments marquants du parcours. Elle a également mobilisé plusieurs classes à travers le Québec, répondant aux questions d’élèves et créant un pont pédagogique entre la salle de classe et l’aventure internationale.

40 000 km pour un projet inclusif

Le tour du monde vise à financer la réalisation du Complexe et du Pôle Santé Adaptavie, un centre inclusif et novateur dédié à la santé, à l’activité physique adaptée et à la recherche, qui verra le jour à Québec. Depuis 45 ans, Adaptavie soutient plus de 2 000 personnes vivant avec des limitations physiques, intellectuelles ou un trouble du spectre de l’autisme.

Chaque kilomètre du parcours peut être acheté symboliquement pour 10 $, et la population est invitée à contribuer en ligne. Le défi de Jimmy Pelletier suscite déjà une importante couverture médiatique internationale.

Athlète paralympique et conférencier, Jimmy Pelletier a représenté le Canada aux Jeux paralympiques de Turin en 2006. Il a notamment gravi le mont Kilimandjaro en vélo de montagne adapté et traversé le pays de Vancouver à Halifax sur 7 200 kilomètres en 65 jours. Avec ce tour du monde de 40 000 kilomètres, il poursuit une mission à la fois sportive et humaine : inspirer, mobiliser et bâtir un lieu durablement inclusif pour les générations à venir.

