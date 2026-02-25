La Randonnée Vélo-Vallée célèbre sa 10e édition avec un objectif de 90 000 $

La Vallée des Roseaux était le théâtre, mardi matin, du lancement officiel de la 10e Randonnée Vélo-Vallée, qui se tiendra le 28 juin prochain.

Pour cette décennie anniversaire, les organisateurs visent un objectif financier ambitieux de 90 000 $, au profit de la maison de soins palliatifs et de la Corporation Véloroute des Baleines.

Devant partenaires, bénévoles et représentants des médias, Éloïse Carré, membre bénévole du comité organisateur et bénévole à la Corporation Véloroute des Baleines, a rappelé l’ampleur du chemin parcouru depuis la première édition. « Depuis le début, on a réussi à amasser 536 000 $ pour nos deux organismes », a-t-elle souligné, rappelant qu’en 2025, un record de 117 cyclistes avait permis de récolter 85 000 $.

Des retombées directes

Les sommes recueillies servent notamment à maintenir des services de soins palliatifs et à soutenir des aménagements concrets à la Vallée des Roseaux, dont la modernisation graduelle de certaines installations pour améliorer la sécurité et le confort des patients.

Du côté de la Corporation Véloroute des Baleines, l’argent appuie des projets visant à développer et sécuriser le réseau cyclable sur la Côte-Nord, en plus de promouvoir la région comme destination vélo et de soutenir des services aux cyclistes, dont la navette de bagages.

En 2026, la formule demeure soit, six pelotons parcourront 100 kilomètres. Nouveauté, tous les participants partiront de Forestville pour converger vers la Vallée des Roseaux à Baie-Comeau, où la population est invitée à venir les accueillir.

Chaque cycliste doit amasser 570 $ et les fonds seront répartis selon la formule habituelle qui se résume par 60 % pour la Vallée des Roseaux et 40 % pour la Corporation.

Maillot artistique

L’édition 2026 mettra en vedette le maillot inspiré de l’œuvre Rouler pour l’espoir, signée par l’artiste de Forestville Linda Isabelle. La toile sera exposée à la Vallée des Roseaux et fera l’objet d’un encan silencieux jusqu’au 28 juin.