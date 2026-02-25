Le Centre de services scolaire de l’Estuaire migre vers Clic école

Les parents des élèves des écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaire de l’Estuaire pourront utiliser, dès le 25 février, l’application mobile Clic école pour faire le suivi scolaire de leur enfant.

L’application mobile Clic école est une initiative du gouvernement du Québec. Elle a été développée en collaboration avec les organismes scolaires et les partenaires du réseau de l’éducation. Elle « vise à simplifier le quotidien des parents. Elle réunit l’ensemble des renseignements scolaires utiles au suivi scolaire de l’élève, tout en facilitant les communications et la collaboration avec l’équipe-école », explique le gouvernement sur son site Internet.

Avec cette nouvelle plateforme, les parents pourront consulter facilement le calendrier scolaire de leur enfant et y trouver les devoirs et leçons à réaliser pour chaque matière ainsi que les résultats d’évaluations, communiquer avec l’école ou répondre à un message d’un membre du personnel scolaire, informer l’école d’une absence à venir ou consulter l’historique des absences ou retards de votre enfant, ainsi que consulter les documents officiels destinés aux parents, tels que les bulletins, feuillets fiscaux et états de comptes.

L’application Clic école remplace mParent, mais les deux applications cohabiteront jusqu’au retrait complet de mParent en mars 2026. Les parents ne manqueront donc pas d’information importante s’ils ne téléchargent pas Clic école dès les premiers jours.

« Il est important de noter qu’il n’y a aucune obligation de télécharger et d’utiliser Clic école. Le Portail Parent de Mozaïk demeure disponible à partir d’un ordinateur ou d’un navigateur web sur votre téléphone intelligent. Il est aussi possible de contacter l’école par courriel ou par téléphone », précise la directrice générale du Centre de services scolaire de l’Estuaire, dans la communication envoyée aux parents le 18 février.

L’application peut être téléchargée dès maintenant sur AppStore ou Google Play, selon le type de téléphone mobile utilisé.

Avec Victor Carré