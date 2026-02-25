(Mise à jour) Route 138 à Pessamit : un accident en entraîne un autre

Par Karianne Nepton-Philippe 4:19 PM - 25 février 2026
Temps de lecture :

Deux collisions sont survenues sur la route 138 à Pessamit le 25 février en après-midi.

Une collision est survenue sur la route 138 dans le secteur de Pessamit, vers 14 h 30, le 25 février. Peu après celui-ci, alors que la route était fermée, il y a eu une deuxième collision dans la file de voitures.

« On avait un pick-up qui circulait en direction est quand un VUS a dévié de sa voie et est entré en collision avec le pick-up », explique le sergent-superviseur Kevin Hervieux de la Sécurité publique de Pessamit, concernant le premier accident.

Ce dernier mentionne qu’il n’y a aucun blessé grave. Le passager du véhicule utilitaire sport (VUS) a été transporté au centre hospitalier par mesure préventive.

La route 138 a d’abord été fermée afin de permettre aux policiers d’effectuer l’enquête de collision.

« Une deuxième collision est survenue pendant la file d’attente. Les véhicules circulaient en direction est et au moment où les voitures ralentissaient, un véhicule en a frappé un autre qui se trouvait en face », indique le sergent-superviseur.

Les véhicules ont été transportés par remorque. La circulation a repris en alternance vers 16 h.

À 17 h, le sergent-superviseur Hervieux croit que la circulation devrait bientôt reprendre normalement.

