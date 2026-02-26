Deux perquisitions en matière de stupéfiants à Pessamit

Par Anne-Sophie Paquet-T. 8:30 PM - 26 février 2026
Temps de lecture :

La Sécurité publique de Pessamit a été déployée le 26 février lors d’une opération simultanée menée dans la communauté en matière de stupéfiants. Photo Facebook

La Sécurité publique de Pessamit a mené, le 26 février, une opération simultanée visant deux résidences distinctes de la communauté dans le cadre d’une enquête en matière de stupéfiants.

Selon les informations transmises par les autorités, les policiers ont exécuté deux mandats de perquisition au cours de la journée. L’opération a permis la saisie d’une quantité de cocaïne évaluée à environ 7 000 $, une somme de 300 $ en argent comptant, quatre téléphones cellulaires ainsi que du matériel lié au trafic de stupéfiants, dont une balance et des listes de noms.

À la suite de ces interventions, une femme a été arrêtée puis remise en liberté sous promesse de comparaître. Elle pourrait faire face à des accusations de trafic de cocaïne et de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

Un homme a également été interpellé dans le cadre du dossier avant d’être libéré de façon sommaire.

La Sécurité publique de Pessamit affirme poursuivre ses efforts afin de contrer le trafic de stupéfiants sur le territoire et invite toute personne détenant de l’information à communiquer avec le service de police au 418 567-2211, à la ligne Info-Drogue au 418 567-7856 ou par courriel à infodrogue@pessamit.ca

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Plus de 140 000 $ pour briser l’isolement des aînés sur la Côte-Nord

Forestville : la Quincaillerie RR ferme ses portes

La colère gronde chez les Premières Nations après une intervention musclée

Emplois vedettes

Directeur/directrice des finances (trésorier/ère)

Ville Baie-Saint-Paul
Baie-Saint-Paul
Consulter l'offre

Capitaine à Les Escoumins

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Plus de 140 000 $ pour briser l’isolement des aînés sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Forestville : la Quincaillerie RR ferme ses portes

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 25 février 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord