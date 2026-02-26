Forestville : la Quincaillerie RR ferme ses portes

Après deux années à la tête de la Quincaillerie RR, les nouveaux propriétaires qui ont pris la relève de René Ross ont décidé de fermer les portes du commerce forestvillois.

Serge Bouchard, Larry Tremblay, Alexandra Rousseau et Éric Lafrance avaient repris la quincaillerie qui a été fondée en 1995 par René Ross et sa conjointe Rosita Tremblay.

Depuis le 23 février, elle est fermée définitivement. Les commerçants l’ont annoncé sur les réseaux sociaux.

Dans une communication dont le Journal a obtenu copie, les entrepreneurs disent vouloir se concentrer sur leur principale occupation, trois d’entre eux (Serge, Larry et Alexandra) étant propriétaires de l’entreprise Revolt.

« Après réflexion, mes associés et moi-même souhaitons vous informer de notre décision d’affaires de nous retirer de l’industrie de la quincaillerie et des centres de rénovation pour nous concentrer sur notre métier principal, soit celui d’entrepreneur électricien », peut-on lire dans la lettre signée par Larry Tremblay.

La Quincaillerie RR ne sera pas vendue, mais son inventaire oui. « Au cours des prochains jours, nous procéderons à un exercice de décompte de l’inventaire de Quincaillerie RR. L’inventaire a été vendu à l’un des fournisseurs de confiance de notre compagnie d’électricité, BMR Avantis Forestville », écrit M. Tremblay.

D’ailleurs, les jeunes entrepreneurs invitent la clientèle à faire affaire avec BMR Avantis pour ses projets de rénovation et ses besoins en produits de quincaillerie et matériaux.

« Nous vous remercions, cher client, de votre confiance ces dernières années et nous espérons avoir le plaisir de vous servir de nouveau pour vos besoins en services spécialisés d’entrepreneur électricien », conclut Larry Tremblay au nom de ses collègues associés.

Notons qu’aucun plan n’est prévu pour le bâtiment de la quincaillerie, situé sur la route 138, pour le moment. L’entreprise Revolt continue ses activités comme à l’habitude.