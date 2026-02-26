Plus de 140 000 $ pour briser l’isolement des aînés sur la Côte-Nord

Neuf projets de la circonscription de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan obtiennent un appui financier dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés, favorisant l’inclusion sociale, la transmission des savoirs et le maintien d’un mode de vie actif.

L’annonce a été faite le 26 février par la députée Marilène Gill, à la suite du plus récent appel de projets du Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Chaque année, ce programme fédéral permet aux municipalités, organismes communautaires, organismes à but non lucratif, MRC, écoles et établissements de santé de déposer des projets visant à encourager la participation sociale et l’engagement des aînés dans leur milieu.

Parmi les projets retenus, la Municipalité de Tadoussac reçoit 9 290 $ pour l’achat de fournitures destinées à soutenir les soupers communautaires organisés par le comité des bénévoles. L’organisme Éclore Côte-Nord obtient 6 774 $ pour l’organisation d’activités de mieux-être intergénérationnelles visant à réduire l’isolement des aînés.

L’organisme Insul’Art bénéficie d’une subvention de 23 500 $ pour la tenue d’ateliers destinés à améliorer la santé, l’autonomie des aînés et la cohésion sociale. Le Carrefour familial de Chute-aux-Outardes reçoit 13 738 $ pour organiser des ateliers de transmission de savoirs sur la conservation d’aliments par le cannage et la mise en conserve.

Les Cercles des fermières sont également soutenus dans plusieurs municipalités. Celui de Chute-aux-Outardes obtient 25 000 $ pour l’achat de matériel nécessaire à la création d’ateliers de tissage intergénérationnels. Le Cercle des fermières de Ragueneau reçoit 9 158 $ pour la mise en place d’ateliers intergénérationnels, tandis que le Cercle des fermières de Baie-Comeau-Mingan se voit accorder 22 101 $ pour l’acquisition de matériel destiné à des formations numériques en tissage.

De son côté, La Maison Mécatina reçoit 6 306 $ afin de documenter des témoignages d’aînés dans le but de préserver le patrimoine local. Enfin, le Club FADOQ de Pointe-Lebel obtient 24 971 $ pour mettre en place des activités de yoga et de musculation visant à favoriser le maintien de la forme physique chez les aînés.

« Je remercie et félicite les organisations qui, par leur dynamisme, contribuent au mieux-être des aînés de la Côte-Nord, en les gardant actifs et surtout, en brisant leur isolement. Pour les organisations qui souhaiteraient aussi bénéficier du Programme Nouveaux Horizons l’an prochain, n’hésitez pas à contacter mon bureau. Nous sommes toujours là pour vous ! », conclut Marilène Gill.