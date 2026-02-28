Dubaï et Oman sur grand écran dans les cinémas de la Côte-Nord

Modernité flamboyante, déserts majestueux et traditions millénaires : le nouveau film des Aventuriers Voyageurs transporte les cinéphiles nord-côtiers au cœur du Moyen-Orient.

Le tout nouveau film des Aventuriers Voyageurs vous invite à une immersion fascinante au cœur du Moyen-Orient, où la modernité des plus audacieuses côtoie une nature grandiose et où les traditions sont millénaires. Présenté dès le 10 mars à Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre, le documentaire promet un dépaysement total.

Intitulé Dubaï et Oman – Entre nature et démesure, le film réalisé par Serge Roy et Johanne Painchaud propose une découverte de deux pays de la péninsule Arabique : les Émirats arabes unis et le Oman.

Entre modernité éclatante et traditions séculaires, les spectateurs sont plongés dans l’univers extravagant de Dubaï, métropole aux gratte-ciel vertigineux et au luxe démesuré. Le parcours se poursuit à Abu Dhabi et à Al Ain, où l’innovation se mêle à un patrimoine riche de plusieurs siècles d’histoire et de culture.

Le documentaire met aussi le cap sur Oman, pays authentique marqué par ses montagnes, ses vastes déserts et ses littoraux spectaculaires, qui dessinent des paysages à couper le souffle. L’ensemble propose un regard contrasté sur une région du monde souvent méconnue, carrefour stratégique entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe.

Originaires de Québec, Serge Roy et Johanne Painchaud voyagent depuis de nombreuses années, faisant de leurs périples une véritable façon de vivre et de partager. Autodidactes en audiovisuel, ils ont perfectionné leur savoir-faire au fil de leurs aventures aux quatre coins du globe.

Au cours des dernières années, ils ont exploré notamment la Chine, le Japon, l’Inde, la Thaïlande, le Vietnam, le Costa Rica, l’Écosse et les États-Unis. Amateurs de vélo et de randonnée, ils apprécient autant la sérénité des régions rurales que l’effervescence des grandes villes, une passion qu’ils ont transmise à leurs deux filles.

Le duo a déjà signé plusieurs films remarqués, consacrés à la Malaisie (2019), la Suisse (2021), la Nouvelle-Écosse (2022), les îles grecques (2023) et la Grèce continentale (2024).