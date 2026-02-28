Le député Montigny rend hommage à Marcel Furlong

Par Karianne Nepton-Philippe 11:00 AM - 28 février 2026
Temps de lecture :

Marcel Furlong était présent lors de la déclaration du député, accompagné de ses proches.  Photo courtoisie

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, a salué cette semaine les 30 ans de dévouement de l’ancien préfet de la MRC de Manicouagan, Marcel Furlong. 

M. Montigny a qualifié l’ancien politicien, lors de sa déclaration à l’Assemblée nationale, de « bâtisseur d’unité ». 

« Marcel a changé notre rapport au territoire. Grâce à lui, la Manicouagan n’est plus seulement une terre de ressources, mais une fierté que l’on habite avec vision », déclare Yves Montigny. 

« Après trois décennies d’engagement, M. Furlong laisse derrière lui une région transformée par sa vision audacieuse et une réconciliation économique historique avec la communauté de Pessamit », soutient-il ensuite. 

Rappelons que Marcel Furlong a quitté la vie politique au moment des élections municipales à l’automne. Il ne s’était pas représenté comme préfet de la MRC de Manicouagan. 

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Mieux comprendre les besoins en habitation à Sacré-Cœur

Pessamit dénonce la « violence » dans l’intervention à Ekuanitshit

Une manifestation contre le programme fédéral de rachat des armes à feu 

Emplois vedettes

Capitaine à Les Escoumins

Administration de pilotage des Laurentides
Les Escoumins
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Mieux comprendre les besoins en habitation à Sacré-Cœur

Consulter la nouvelle

Pessamit dénonce la « violence » dans l’intervention à Ekuanitshit

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 25 février 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Sept-Îles à la mer et mille raisons d’y aller : Vous reprendrez bien un petit bout de rocher ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Archipel-de-Mingan vs Twelve Apostles : le duel des titans géologiques, les apôtres australiens affrontent les druides nordiques

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Harrington Harbour vs Værøy : Un duel nordique entre planches glissantes et symphonie salée

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Côte-Nord vs France : Crâââbe des neiges contre tourteau maniéré, le match des pinces

Présenté par Tourisme Côte-Nord