Mieux comprendre les besoins en habitation à Sacré-Cœur

Par Renaud Cyr 8:00 AM - 28 février 2026
Développement Sacré-Cœur et la Municipalité veulent entendre les citoyens par rapport à l’habitation Photo Pixabay

Développement Sacré-Cœur souhaite mieux comprendre les besoins en habitation des citoyens de Sacré-Cœur afin d’orienter ses réflexions, et mettre en mouvement de potentiels projets.

En collaboration avec la Municipalité de Sacré-Cœur, l’organisme s’est donné comme mission de comprendre la situation d’habitation de tous les citoyens, qu’ils soient propriétaires ou locataires.

Ils peuvent d’ores et déjà répondre à quelques questions de manière anonyme sur leur situation familiale, et si leur demeure actuelle répond à leurs besoins.

Finalement, on demande aux participants s’ils seraient prêts à débourser pour différents types de maisons neuves allant de la maison mobile jusqu’à la maison unifamiliale clé en main.

« On évalue des possibilités de projets, et on trouvait ça intéressant d’aller chercher de l’information par rapport à la clientèle potentielle », commente d’emblée la directrice de Développement Sacré-Cœur, Marjorie Deschênes.

Cette dernière indique que les résultats de ce sondage seront compilés après la semaine de relâche, et seront divisés par tranches d’âge pour avoir un portrait générationnel fidèle des citoyens.

« Ce qui va être intéressant, ce sera de voir s’il va y avoir des incitatifs, des programmes ou des projets d’habitation qui pourront être orientés avec les retours qui nous auront eus », croit Mme Deschênes.

La Municipalité aura également accès à ces données afin de lui permettre de préparer son avenir sur le plan de l’habitation.

« Ce qu’on voit venir à Sacré-Cœur dans un horizon de 10 ans, ce sont des maisons assez âgées qui vont venir disponibles sur le marché », révèle la directrice.

Le sondage est disponible via les réseaux sociaux de Développement Sacré-Cœur.

